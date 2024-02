Miss Mamma italiana 2023, Giusy Raito strega tutti con un monologo sulla maternità

Il concorso compie 30 anni

Il suo monologo sulla maternità ha stregato la giuria.si chiama Giusy Raito , ha 29 anni e arriva da Verona. Capelli lunghi castani e occhi "trasparenti", vanta sei figli e un fascino d’altri tempi. Si è imposta su 16 concorrenti, tra i 25 e i 45 anni, giunte da ogni parte d’Italia nel contest ideato da, che celebra quest’anno il suo trentennale. Un carosello di bellezza e di emozioni, ma non solo. Il concorso fa sfilare l’universo femminile in tutta la sua complessità. Avvolte in splendidi abiti da sera, le aspiranti Miss hanno portato in passerella, dissimulate nelle varie prove di abilità, le loro storie. Alcune fatte di grandi dolori e coraggiose rinascite. O, citando Shakespeare, della stessa sostanza dei sogni.Quasi tutte confessano di aver deciso di partecipare per. Tradotto dalla lingua di Venere significa cercare un nuovo inizio, dando fondo alle proprie forze. Chi per risollevarsi da una separazione, chi per dare definitivamente un calcio alla depressione post partum, chi per riconquistare la fiducia in se stessa fuori dalla routine quotidiana. C’è anche però chi rivela più semplicemente di essere stata spinta a partecipare dai figli o dal marito o diLa finalissima è ormai un appuntamento fisso a Bellaria-Igea Marina che ospita anche le due pre finali grazie al patrocinio del Comune romagnolo e della collaborazione con, presieduta da Paolo Borghesi.“E sempre per stare dalla parte delle donne - ha ricordato, conduttrice della serata assieme a, volto noto ai telespettatori Rai - Il concorso sostieneassociazione Onlus per la lotta all’ endometriosi , una malattia cronica, ancora oggi poco conosciuta, che nel nostro Paese colpisce quasi 4 milioni di donne in età fertile, con un impatto spesso devastante sulla qualità della vita”. Le esibizioni delle Miss sono state intervallate dalle comiche gag del rumoristae l’energia sul palco di, giovanissima e talentuosa cantautrice, fino alla toccante testimonianza di, poliziotto e madre, che nel 1987 rimase gravemente ferita durante una sparatoria, mentre lavorava al caso della Uno Bianca., Giusy Raito, 29 anni, impiegata, di Verona, sposata da 11 anni con Domenico, figli: Alessia, Giorgia, Aurora, Mario, Pietro, di 10, 9, 8, 4 e 2 anni e del piccolo Vincenzo di 6 mesiKatia Cedioli, 41 anni, insegnante, di Meldola (Forlì), figli: Gabriele e Virginia, di 20 ed 11 anni;Stella Bergamin, 37 anni, educatrice di asilo nido, di Schio (Vicenza), figli: Beatrice e Ginevra, di 9 e 6 anni;Fabrizia Falà, 35 anni, giornalista, di Roseto degli Abruzzi (Teramo), figli: Valerio ed Enea, di 14 ed 8 anni;Veruska Guerra, 41 anni, impiegata, di Arcade (Treviso), figli: Greta e Nora, di 4 e 2 anni;Maria Raimondo, 38 anni, responsabile personale scolastico, di Varese, figli: Sarah e Martina, di 10 e 7 anni;Annalisa Gildi, 37 anni, tecnico di laboratorio biomedico, di Cascina (Pisa), figli: Viola di 9 anni;Laura Amich, 34 anni, terapista della riabilitazione psichiatrica, di Trecastagni (Catania), figli: Nicola di 6 anni;Consuelo Peressin, 32 anni, responsabile risorse umane, di San Vito al Tagliamento (Pordenone), figli: Ludovica ed Angelica, di 6 e 3 anni;Laura Policicchio, 35 anni, intermediaria finanziaria, di Amantea (Cosenza), figli: Daniel e Niccolò, di 18 ed 11 anni;Erika Maldifassi, 36 anni, contabile, di Giussano (Monza Brianza), figli: Filippo di 3 anni;Alice Lazzari, 40 anni, militare paracadutista, di Rosignano Solvay (Livorno), figli: Michela e Vittoria, gemelle di 5 anni;Mariachiara Maccanelli, 39 anni, infermiera, di Vicomero (Parma), figli: Alice e Giulia, di 10 ed 8 anni. Dal prossimo mese di ottobre riprenderanno le selezioni per l'edizione del 2024. Le informazioni sono reperibili sul sito