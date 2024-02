Molestie, il mondo del cinema contro le parole choc di Barbareschi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Premi David di Donatello (@premidavid)

Molestie, il mondo del cinema contro Barbareschi. Il tema delle molestie e violenze ai danni di attori e attrici entra anche ai. Durante la cerimonia è stato dato pieno sostegno a “Amleta” e, di conseguenza, tutti hanno criticato le parole di Luca Barbareschi. Il 10 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione della 68esima edizione deiDavid di Donatello, ovvero la grande festa del cinema italiano.Il miglior film dell'anno è “” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh. Il film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli si è aggiudicato anche Miglior sceneggiatura non originale, Miglior autore della fotografia e Miglior Suono. A trionfare anche “” di Marco Bellocchio (Miglior regia, Miglior attore protagonista, Miglior trucco e Miglior Montaggio), e “” di Roberto Andò (Miglior sceneggiatura originale, Miglior produttore, Migliori costumi e Miglior scenografia). Miglior attore non protagonista èper “Nostalgia” di Mario Martone e la Miglior attrice non protagonista èper “Siccità”. Miglior attrice protagonista èper “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt. Dopo il tradizionale discorso con il premio tra le mani, Ronchi ha dichiarato: “”.“Amleta” è l’associazione di promozione sociale il cui scopo èla disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. Fondata dadistribuite su tutto il territorio nazionale, l’associazione punta i riflettori sulla presenza femminile nel mondo dello spettacolo, sulla rappresentazione della donna nella drammaturgia classica e contemporanea. L'associazione è unper combattere violenza e molestie nei luoghi di lavoro. Negli scorsi mesi "Amleta", ha raccolto una serie di denunce di molestie ad attrici da parte di attori, registi e produttori. Il report, frutto del lavoro di due anni, parla di 200 casi di violenza e molestie.Ma perchéha parlato di "Amleta"? Il sostegno dell’attrice dal palco dei David di Donatello è arrivato dopo le recenti dichiarazioni di Luca Barbareschi per il quale tante denunce di molestie da parte di attrici “servono solo per farsi pubblicità”. Parole che hanno sollevato, infatti, tante polemiche e anche forti critiche.In primis ha parlato la presidente di "Amleta",sostenendo che “Barbareschi è ignobile, le duecentoventitré denunce sono reali”, poi c’è stata la protesta dell’associazione “” e, quindi, nel giorno della festa del cinema italiano, tanti protagonisti di questo mondo le hanno duramente condannato le parole di Barbareschi. L’attriceha tuonato: “Trovo vergognoso che degli uomini possano continuare a prendere parola per le donne. Quindi non direi stendiamo un velo pietoso, tutt’altro: alziamo questo velo. È gravissimo, sono dichiarazioni gravissime”.“Queste denunce sono segno di una traccia, una testimonianza importante che però non va di pari passo con un cambiamento di mentalità altrettanto deciso. C’è ancora da fare” è il pensiero del regista. Per“è stato passato un guado, esiste un prima e un dopo. C’è un prima in cui, probabilmente, alcuni elementi della cultura patriarcale potevano ancora giustificare delle cose, ma oggi siamo al di là di questo". Il regista ha anche aggiunto: Un provino è un provino, che ci sia un uomo, una donna;”. L’attore Fabrizio Gifuni ha detto: “Semplicemente non condivido nulla di quelle parole”.”. Otto attivisti e attiviste del, in solidarietà con "Amleta", l'associazione di contrasto alla disparità e alla violenza di genere nel mondo dello spettacolo, hanno manifestato fuori del teatro Eliseo di Roma. Il motivo? Contestare Luca Barbareschi che aveva negato legittimità alle parole di chi denuncia molestie e stupri, “, e cultura dello stupro, parole inaccettabili” dicono. “La realtà che noi viviamo è un'altra:si espone e rischia di non lavorare, il settore culturale subisce tagli sistematici che penalizzano le esperienze più fragili e indipendenti, non esiste alcuna forma di reddito per i/le lavorat* precari* della cultura e dello spettacolo”, sostengono al Campo Innocente.Il blog raccoglie l'azione di artist* e lavorator* dello spettacolo che pongono la questione della violenza, del sessismo e della precarietà nel. La protesta del 10 maggio davanti all'Eliseo (di cui Barbareschi è stato direttore artistico) è culminata con il gesto di