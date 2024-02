Morgan festeggia il Natale in famiglia: "Le mie tre figlie per la prima volta insieme"

Morgan, le tre figlie e le difficili relazioni sentimentali

La cacciata da X Factor

Un Natale insieme alle. È quello passato da Morgan , che dopo il periodo turbolento con la cacciata da X Factor, ha ritrovato la felicità nel giorno più bello dell'anno. ", le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme", scrive sui social il cantante dei Bluvertigo pubblicando tre foto mentre abbraccia le sue fanciulle.Il cantante ha avuto tre figlie da relazioni diverse: la primogenita, nata dalla storia d'amore ormai finita con Asia Argento avuta nel 2012 da Jessica Mazzoli, di cui l'artista era il coach a X Factor e la piccola, nata nel 2020 da Alessandra Cataldo, l'ultima fidanzata conosciuta dal pubblico. Dopo il post, numerosissimi sono stati idei fan a corredo della foto. "Che belle che sono, sono le foto più belle che tu abbia mai pubblicato", ha scritto un utente. E ancora: "Che bello vederti insieme a loro, non lasciarle mai sole". Lacolpisce molto perché l'artista ha avuto sempre una vita sentimentale turbolenta. Le vicende infatti sono spesso finite in tribunale, o comunque in piazza tra talk show e giornali di gossip. Nel 2019, la, accusò l'ex compagno di essere un padre distante. Proprio lui replicò a Barbara D'Urso: "La figlia con Asia l'ho desiderata, ma. Le ho chiesto di stare con me, le ho dato la mia casa, la mia vita. Lei ha voluto andarsene e di chiedere solo soldi. Da quel momento non c'è stato un minimo di scambio umano, mi ha solo chiesto soldi".Chiaro il riferimento in questo caso alla prima figlia Anna Lou avuta condove sono sempre state scintille. Anche l'attrice, come Jessica Mazzoli, aveva accusato il cantante di non essersi curato della crescita della piccola. Ma lui si era difeso: "Il pignoramento non parte in automatico, c'è bisogno della sua firma per attivare questa proceduta. Io non ho mai detto che non volevo pagare gli alimenti.. Io ho sempre detto che andava bene pagare, anche 4000 euro. Ma quando non ci sono, da dove li tiro fuori? Non vedo l'ora di stare con i miei figli e di fargli vedere che voglio dare loro tutto quello che posso. Le mie ex si arrabbiano quando non arrivano i soldi. Anzi, Jessica è così, Asia non lo è". Poi in un'intervista successiva aggiunse: "Lei mi ha lasciato,perché quando un uomo ama è per sempre. Sono le donne a lasciarci. Ho dovuto accettare il dolore della separazione, un inferno che assomiglia alla morte. Poi l'istinto di sopravvivenza prevale, ma non dirò mai "ti odio" dopo aver detto "ti amo". Anche se Asia mi ha sfrattato da casa, un colpo sotto la cintura".Dobbiamo inoltre ricordare che l'ultimo periodo dell'uomo non è stato privo di difficoltà. A fine novembre X Factorper "comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche nei giorni successivi". Lo stesso artista aveva replicato con il suo solito sarcasmo pubblicando un post minimal con scritto "" accompagnato da un meme di colore nero. Adesso, dopo una vita fatta di polemiche, pignoramenti, e tanti problemi, Morgan sembrerebbe aver ritrovato la serenità grazie alle sue figlie... almeno nel giorno di Natale.