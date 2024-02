"Nata per te", la prima a Roma del film sulla storia di Luca Trapanese e Alba

Il film "Nata per te"

La prima a Roma e l'arrivo in sala

"Oggi è una giornata importante oltre che impegnativa. Ormai ci siamo! E non posso scappare". La frase dipostata sui social è carica di emozione tangibile, tanto da far venire voglia, a chi la legge, di abbracciare lui e, sussurrando loro: "Andrà bene, voi due, insieme, siete incredibili". Questa sera, a Roma, ci sarà la prima nazionale di "", il film ispirato alla storia dell'assessore al Welfare del Comune di Napoli che per primo in Italia ha adottato una bambina con sindrome di Down, quando questa aveva appena 20 giorni, da uomo single e omossessuale.Nella foto che accompagna il post, il 46enne appare sorridente con in braccio la figlia di 6 anni e al loro fianco "Pierluigi Gigante, l'attore che ha interpretato Luca. Fisicamente non c'è somiglianza, ma 'spiritualmente' siamo molto vicini". Poche righe, in cui però si legge la felicità e anche un briciolo di ansia per la proiezione. "Nata per te", con, è tratto dal libro omonimo di Luca Mercadante e Luca Trapanese, edito da Giulio Einaudi Editore. Racconta una storia bella, bellissima, di quelle che scaldano il cuore e spazzano via le critiche e i commenti negativi che, in questi anni, hanno accompagnato la vita di padre e figlia. "Io ed Alba insieme oggi siamo una famiglia . La nostra è una storia di diritti, di lotta, ma soprattutto una storia d'amore".La storia che scorre sullo schermo è quella diche hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Lei, appena nata, con quel cromosoma in più, la Trisomia 21 che porta decine di famiglie a rifiutare di prenderla con sé. Lui, un 40enne single, gay e allo stesso tempo cattolico, con un istinto di paternità innato e lotta per ottenere l'affidamento di Alba. Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita? La sua scommessa, quell'uomo che diventa padre, l'ha vinta. Ma continua a lottare, per lei, per loro, perché quella bambina possa essere riconosciuta come sua figlia, perché possa avere una vita serena, felice, normale. Per darle quel sorriso che la vita le aveva tolto e tutto l'amore incondizionato, senza pregiudizi, che merita., Luca non aspettava che lei. La loro storia che vince, commuove, emoziona, ispira, oltre le difficoltà.La proiezione di questa sera, in anteprima a Roma, sarà seguita poi "da tanti piccoli e grandi eventi tra Napoli e Milano fino", scrive ancora Trapanese. E riguardo a Gigante, che della pellicola è il protagonista maschile, l'assessore partenopeo dice: "Ci siamo conosciuti prima dell'inizio del set, Pierluigi ha voluto vivere la mia vita, venire a casa, frequentare i ragazzi disabili del Borgo Sociale e di A Ruota Libera Napoli , conoscere la mia famiglia, incontrare Alba più volte. Siamo stati spesso insieme durante le riprese confrontandoci su alcuni temi che affronta Luca nel film e nella vita.Una grande fortuna aver incontrato le persone giuste per un progetto così importante", conclude nel post. In "Nata per te", il racconto cinematografico della famiglia di Luca e Alba Trapanese firmato da Fabio Mollo, oltre all’attore salernitano classe 1992, ci sono Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. E ancora, nel cast anche Alessandro Piavani, Antonia Truppo e la partecipazione speciale di Iaia Forte. Una produzione Cattleya e Bartleby Film, in collaborazione con Vision Distribution, ministero della Cultura e Sky, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania.