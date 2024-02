Nel cartone animato "Il Trenino Thomas" arriva Bruno, primo personaggio autistico della serie

Bruno, il carro frenante autistico

È attento ai dettagli, ama gli orari e la routine, svolge con passione il proprio lavoro e sa esattamente dove portano tutti i binari di Sodor. Ecco, ilche farà presto il suo debutto in "", come primo personaggio autistico nell’iconica serie. Sviluppato da Mattel Television, in collaborazione con organizzazioni autorevoli, tra cui l’Autistic Self Advocacy Network (Asan) e Easterseals Southern California, è interpretato da, egli stesso autistico e che, da sempre, aveva il sogno di lavorare come doppiatore Ogni caratteristica di Bruno è stata studiata nel dettaglio: sulla sua carrozzeria esterna di colore rosso brillante ci sono delle scalette e una lanterna che indicano il suoe che si muovono quando è eccitato o prudente. Attraverso la sua presenza sullo schermo, le amicizie e il suo importante lavoro, Bruno introduce il pubblico a un modello di. "Bruno è un carro frenante, nuovo amico di Thomas e degli altri trenini, autistico come me – ha raccontato il doppiatore Filippo Manfredi -. È intelligente e divertente e i dettagli per lui sono molto importanti". "Sicuramente gran parte del mondo autistico apprezzerà questo personaggio – ha detto Stefania Stellino, presidente di, l’Associazione nazionale genitori persone con autismo -. Dobbiamo dire per chiarezza che, ci sono: Bruno ne rappresenta solo una parte". "L’aspetto più importante è stato il processo di creazione del personaggio - ha continuato Zoe Gross, director of advocacy presso l’Autism Self Advocacy Network () -.in tutti gli aspetti, il che rende Bruno un personaggio credibile. Spero che possa fornire agli spettatori esempi significativi di inclusione nella vita di tutti i giorni"."Il pubblico potrà vedere le esperienze di vita reale di un bambino autistico attraverso Bruno - ha spiegato la dottoressa Paula Pompa Craven, chief clinical officer della Easterseals Southern California - comprese le opportunità dimentre dimostra la sua capacità di dare e ricevere sostegno dai suoi amici". "L’introduzione di Bruno abbraccia un pubblico globale che èe merita di essere celebrato nella programmazione per bambini - afferma Christopher Keenan, vicpresidente senior di Mattel oltre che executive producer -. È stata dedicata tanta cura nello sviluppo del suo personaggio e non vediamo l’ora che il pubblico lo incontri e lo ami quanto noi". Per conoscere Bruno non si dovrà attendere molto. Il simpatico carro frenante farà il suo debutto nella"Il Trenino Thomas – Grandi Avventure Insieme" e quindi in, dove i nuovi episodi previsti nelsaranno trasmessi a febbraio e in autunno, a settembre su Boomerang e a novembre su Cartoonito. La serie sarà inoltre protagonista di programmazioni speciali come il Karaoke dedicato alle canzoni di Thomas su Cartoonito (novembre 2023) e uno stunt su Boomerang in occasione della festa dei nonni (2 ottobre). Bruno comparirà infine in, nel“Thomas & Friends Storytime”, nell’imminente speciale “Il Mistero della Montagna Belvedere” e in alcuniche debutteranno entro la fine del prossimo anno.