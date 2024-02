Neon, emozioni in scena con attori disabili: “Tutti i corpi possono fare tutto”

Corpi in movimento, connessi ad altri corpi, esibiti in quella che possiamo definire la poetica della diversità. Corpi insoliti quelli che, con abilità differenti, si esprimono nel. Che è più di un laboratorio, è un vero e proprio. Anime che si incontrano e interagiscono nel teatro, nella poesia, nella musica e nella danza. Qui la disabilità va in scena senza compromessi in tutta la sua autenticità e unicità espressiva. Il risultato è commovente ma mai pietoso. Coinvolgente e mai commiserevole.Neon esiste dal 1989 ed è nato dall’intuizione e dalla visione artistica di, direttore artistico, e Monica Felloni, regista e attrice. Un progetto di inclusione artistica, il loro, dal valore assoluto che finisce per avere una importanza paradigmatica a livello culturale e sociale. Il laboratorio è condotto dalla stessaassieme coni, danzatrice, attrice e aiuto regista.: “Sicuramente dal desiderio di fare Teatro e vivere con Poesia”.: “Nella sala d’attesa del notaio non avevamo ancora scelto il nome e la luce dei neon ci colpì particolarmente. Fu una scelta, decisamente scanzonata, di luce”.: “E perché altrove?! La terra più bella e giusta è dove pianti una radice d’albero e la curi. Se poi hai alleati il sole, il mare e tante persone che ti stimano e ti hanno a benvolere non hai altro da desiderare”: “Ho insegnato danza per anni, e contemporaneamente lavoravo per Neon. La danza si basa sulla disciplina, sulla forma fisica, su delle qualità più o meno prefissate: collo del piede, ginocchia a sciabola, bacino stretto, braccia lunghe, muscolatura affusolata. Si studia sulla musica sul tempo e sulla perfezione del movimento, tutto volto all’approfondimento della tecnica. Senza tutto questo non avrei mai potuto lavorare per Neon, non avrei mai potuto sperimentare su me stessa e sugli altri la libertà del movimento, l’imperfezione, la sbavatura, non avrei potuto smettere di contare sulla musica ogni passo, ogni movimento. Senza tutta quella disciplina non avrei mai potuto innamorarmi anche di altri corpi, di un movimento che può nascere da un gesto, da un suono o da un'immagine. Nel corso degli anni sono venuti a vedere i nostri spettacoli ballerini, coreografi, maestri, e la reazione è sempre stata la stessa, stupore. Probabilmente perché attraverso il lavoro di Neon si scopre qualcosa che spesso suona retorica, e che in realtà in pochi fanno, la danza è davvero per tutti, in ognuno di noi, a qualsiasi età e per qualsiasi corpo”.: “Ognuno di noi è parte integrante dello sviluppo di uno spettacolo, ognuno di noi è spunto e fonte d’ispirazione”.: “Con caloroso sbalordimento e occhi che applaudono prima delle mani”.: “E chi lo sa se è giusta? Noi sappiamo cosa faremo quest’anno. È il centenario della nascita di, poeta determinante nelle nostre scelte di Teatro e di Poesia, a lui e al suo libri dedicheremo l’iniziativa del laboratorio Corpi insoliti di Nèon Teatro, presso l’Istituto Ardizzone Gioeni, come laboratorio aperto alla partecipazione del pubblico. Uno spazio di libertà che sarà vissuto con mostre di foto, pittura, cinema e poesia”.: “È il terzo spettacolo dopo Ciatu e Invasioni, e va a chiudere il Trittico della felicità umana, si ispira a Baruch Spinoza”.: “Siamo umani. Meravigliosamente umani”.: “Il corto può essere il chiarimento ulteriore della poetica di Neon Teatro che è in definitiva la comunicazione e non la disabilità. In tal senso se ne consiglia la visione, detto con l’umorismo sotteso al titolo, a tutti gli addetti al lavoro della comunicazione. L’ ultimo sta per essere Giardino D’inverno, con Angela Longo e Gaia Santuccio”. Lo spettacolo non ha copioni prestabiliti, si crea tutti insieme. Sul palco come nella vita.