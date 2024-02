Normal People, la normalità è la vera trasgressione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiPlay (@raiplay_official)

La 'normalità' di "Normal People"

Il successo si riflette sui protagonisti

I numeri della serie

La normalità è la vera trasgressione? Il boom di “”, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Sally Rooney, ora disponibile su Raiplay, pare dirci che la normalità è la vera trasgressione. Ma bisogna prima capire cosa si intende per ‘normalità’.Un tam tam che va avanti da tre anni, un libro perfetto per raccontare i Millennial senza stereotipi e poi la nomination agli Emmy e la vittoria ai Bafta inglesi, ora, arrivata finalmente anche in Italia, “Normal People” di Lenny Abrahamson sta diventando un piccoloTratta dall'omonimo romanzo di Sally Rooney da un milione di copie (in Italia pubblicato da Einaudi come le altre opere di questa autrice di Dublino), la miniserie prodotta da Bbc e Hulu, dopo un passaggio su Lionsgate+, è diventata in Italia lasu RaiPlay dopo “ Mare Fuori ”. E grazie alla loro interpretazione d'eccellenza in “Normal People” i due giovani protagonisti sono ora tra i talenti emergenti,Cosa ha di speciale “Normal People” da emergere così prepotentemente nella produzione globale di serie tv? Certamente un romanzo di grande successo e un adattamento che non delude, ma al cuore c'è un'aderenza totale, naturale, senza sconti ma anche senza esagerazioni. È un, una storia di crescita di due giovani studenti dal liceo all'università. Non ci sono vite allo sbando, non ci sono particolari violenze,Al centro ci sono proprio, come dice il titolo del romanzo e della serie,alle prese con il diventare grandi, trovare un posto nel mondo, sganciarsi dalle famiglie d'origine, affrontare l'accettazione di se stessi senza altri modelli, sperimentare il, il dolore, le delusioni, le ferite e soprattutto imparare ad amare. Niente di sdolcinato nella storia di, giovani della contea irlandese di Sligo: lui intelligente, brillante, adorato dalle ragazze e di estrazione proletaria mentre lei è ricca, infelice, secchiona, bullizzata Si frequenteranno (di nascosto) dal liceo e poi andranno, primi della classe, al college, entrambi selezionati al prestigiosodi Dublino e si diranno ti amo solo alla fine, dopo essere stati migliori amici, confidenti, sodali, amanti appassionati. Tra loro c'è una chimica che ipnotizza gli spettatori, sono connessi intimamente anche quando non sono insieme e l'attrazione sessuale è palpabile. C'è chi dice che Connell e Marianne siano glidelle nuove generazioni, paragonando questa storia a "Cime Tempestose" di Emily Bronte.Ma c'è un grande, bellissimo tema nuovo che attraversa la serie e che definisce i giovani adulti di oggi oltre stereotipi e ricerche di marketing: l'idea che si è felici quando si è indipendenti l'uno dall'altro, quando l'amore non è avere rimpianti per quello che non si è fatto per sacrificarsi per l'altro, quando aiutarsi senza farsi domande è quanto di più prossimo. Certo, non mancano temi di scottante attualità: co-dipendenza affettiva, depressione, solitudine, precarietà e impossibilità di comunicare. E, allora, come è possibile che sia la storia di persone normali?Perché quella che potrebbe sembrare una miniserie che esplora un vissuto drammatico ed esasperato è, invece, un ritrattodi una generazione che, privata di prospettive future per proseguire sul cammino della vita, si smarrisce. Il 'bello' di "Normal People" è che è una serie in grado di cogliere, fotografandola,, la sua fragilità e allo stesso tempo la sua straordinaria bellezza. La tenerezza che mostra è una tenerezza palpabile, sincera, sfumata. Le lacrime che bagnano i volti dei personaggi sono lacrime amare, familiari, consapevoli. Ladi Connell e Marianne è racchiusa nel loro sentirsi anormali, strani, sbagliati. Un po' come capita a tutti noi.I due protagonisti sono ora lanciatissimi., 27 anni, irlandese, ha ottenuto quest'anno la nomination agli Oscar per il film indie “” di Charlotte Wells, già premiato a Cannes e Deauville (un successo su Mubi). Oggi è tra gli attori più richiesti: dopo “” di Maggie Gyllenhaal, “Creature di Dio” con Emma Watson e “Carmen” (esordio alla regia di Benjamin Millepied), Mescal è sul set di Ridley Scott per il “”.Il regista lo ha talmente voluto da attenderlo per l'inizio delle riprese, per dare modo al 27enne di concludere la sua tournée teatrale di “”, in cui interpreta il ruolo che fu di Marlon Brando., 24 anni, londinese, è già stata inserita da “British Vogue” tra le donne più influenti . Per il ruolo di Marianne ha ricevuto la candidatura al Bafta, al Critics Choice Television Award e al Golden Globe. Anche per la miniserie “” ha ricevuto una candidatura al Golden Globe, ed è stata protagonista della “Ragazza della palude” di Olivia Newman e nella serie sci-fi “War of the Worlds”. In attesa di entrare sul set del reboot kolossal “”, per la regia di Lee Isaac Chung, l’attrice è diretta da Lisa Cholodenko in “”, il musical biopic sulla cantautrice americana Carole King.RaiPlay ha preso in considerazione questo prodotto fin dal 2019, subito sono piaciute la, un cast di altissimo livello, una regia intelligente e moderna, capace di farci guardare l'universo presentato nella serie. Appena i diritti sono stati sul mercato la piattaforma l'ha presa, acquisendo anche “”, altra miniserie scritta e prodotta dal team di “Normal People” e pure tratta da un altro bestseller della Rooney."Siamo davvero contenti che 'Normal People' si aggiunga alla nostra offerta dedicata al pubblico più giovane" le parole di Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay. Un pubblico che nei primi mesi del 2023 ha già apprezzato su RaiPlay 'Mare Fuori', 'Conversation With Friends', 'Shake'. E che ora ha l’opportunità di vedere sulla piattaforma del servizio pubblico, che ha già riscosso molto successo in altre parti del mondo" dice ancora la direttrice. In un'ottica strategica, RaiPlay è riuscita, quindi, a chiudere un “pacchetto Sally Rooney” riconfermando, così, il posizionamento dell'offerta verso il target di pubblico 18-35 anni. Questa serie ha ottenuto dal 19 maggio al 15 giugnoe 1,4 milioni di visualizzazioni, quasi la metà della platea digitale ha meno di 45 anni ed è prevalentemente femminile (65%).