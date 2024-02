Omofobia, Tommaso Zorzi contro il comico Pucci: "No alle offese per il mio orientamento sessuale"

Le frasi offensive

“Questa foto l’abbiamo scattata poco dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario“. Non ha mai nascosto la sua omosessualità,, autore della dolcissima dedica al suo innamorato. Evidentemente questo per qualcuno rappresenta un problema o comunque un motivo di sfottò, tanto che l’ex concorrente del Gf, personaggio televisivo e influencer si è visto costretto a difendersi da alcunelanciate dal comico Andrea Pucci.L’ex vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e conduttore di Tailor Made - Chi ha la stoffa? (dal 28 giugno su Discovery+) ha pubblicato alcune storie su Instagram nelle quali ha riportato il contenuto di uno spettacolo del comico, anche lui milanese, che avrebbe esordito offendendolo pesantemente. Queste le parole di Zorzi rivolte ai suoi follower: “Non voglio fare polemica, ma dato che sono tirato in ballo volevo soffermarmi. Ieri una mia amica è andata a vedere lo spettacolo di Pucci e mi manda questa cosa”.Nell’audio pubblicato si sente la ragazza che ripete la battuta pronunciata da Pucci: ““I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se sei Zorzi in c**lo”.Tommaso Zorzi a questo punto nella sua storia osserva: “Anche no. La cosa che mi fa impazzire di ‘sta roba è: tu cosa ne sai? È una cosa che mi fa impazzire. Siamo nel 2022, gli anni Ottanta sono finiti, sono passati quarant’anni da quando poteva far ridere una roba del genere. A tre giorni dal Pride di Milano una cosa del genere? Non lo so Pucci, secondo me tu mi devi delle scuse”. Tommaso Zorzi se la prende per una battuta omofoba: “Che diritto hai di dire che lo prendo in c**o”, replica con crudezza l’influencer che, informato da una spettatrice, riporta una battuta omofoba pronunciata dal comico sul palco e rivolta a lui. “Siamo nel 2022, sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere”."Immaginate se io salissi su un palco e dicessi 'oh ragazzi, ho rotto l’aspirapolvere ma non so se prenderne una nuova o usare la moglie di Pucci per quello che s...ia. Mi darebbe del pazzo, dicendomi di sciacquarmi la bocca. Ora siccome fa ridere la dicotomia gay e tutti lo prendiamo nel didietro si può dire?". Tommaso Zorzi ha rivelato inoltre via social di aver scoperto che, oltre a pubblicare lo screen di un altro messaggio arrivatogli in queste ore in cui un collaboratore del comico conferma come Pucci lo citi spesso nei suoi spettacoli e che una volta avrebbe affermato di non provare simpatia per lui in quanto “troppo gay”. Zorzi chiude le sue storie dicendosi sconcertato, soprattutto in relazione al fatto che una cosa del genere accade a due giorni dal pride di Milano. Al momento nessun commento da parte di Pucci, che però a poche ore dall’accaduto ha bloccato i commenti ai suoi post su Instagram.Tommaso Zorzi a Bologna è di casa. E il cuore, dice, spesso lo porta qui. Perché l’influencer milanese ed ex gieffino, 27 anni, è fidanzato con il ballerino della scuola di Amici,di Sant’Agata bolognese. Autore del volume ’’ (Mondadori), Tommaso va spesso nel capoluogo emiliano, la città del suo fidanzato: nel suo secondo libro parla dell’amore vero e complicato tra Stefano e Ricky. "Niente di auobiografico? - aveva risposto a Rosalba Carbutti, che lo aveva intervistato per il Resto del Carlino - . È una storia lontana dal mio vissuto. L’ho scritto perché sono innamorato e volevo parlare d’amore. L’amore, si sa, a volte è complicato. E lo è anche nel mio romanzo- Con Tommaso (Stanzani, ndr) va benissimo. Ormai siamo insieme da un anno... Lui è geloso e un po’ lo sono anch’io. Ma è una gelosia sana, anche perché siamo sempre insieme". Il libro racconta anche delle tante difficoltà di un amore gay... "Io non mi sono mai dovuto nascondere - sottolinea Tommaso - . Ma c’è chi non ha avuto il mio stesso privilegio e si porta dietro tanto dolore. La nostra società è ancora molto indietro... Solo parlare di ’ coming out ’ è una sconfitta, ti mette a un gradino sotto che ti riduce, spesso, a un orientamento sessuale. Se sei eterosessuale, invece, non devi dire o spiegare niente a nessuno". C’è ancora molta strada da fare? "Eccome. Basti pensare alla bocciatura del Ddl Zan, una sconfitta per tutti perché racchiudeva diritti basilari per la nostra società. Si aveva la possibilità di acquisire diritti, non di toglierli a qualcuno." E le battutacce di bassa lega per strappare una testimonianza, ne sono la prova.