"Ovunque Sarai" di Irama: una ballata in musica dedicata a una persona scomparsa

Il senso dell'assenza

Gli elementi poetici

Il testo di "Ovunque Sarai"

Il video dell'esibizione

"Dove ogni anima ha un colore e ogni lacrima ha il tuo nome". Lache si ama è sempre qualcosa di difficile da raccontare: il dolore che ti esplode dento al cuore, che ti strazia dentro, che è quasi impossibile trasmettere al di fuori. È quel dolore che racconta magistralmenteal Festival di Sanremo con. Una ballad romantica e intensa che racconta un momento intimo del cantautore 26enne, che riesce a mettere in musica laconcon cui, guardando in alto, grida quellaverso una persona che non c'è più. "Se tornerai qui, se mai, lo sai che / Io ti aspetterò": una poesia in musica in cui l'artista, con una vocalità straordinaria nonostante l'emotività, profonda, presente, trascina il pubblico dentro la storia, dentro quelche ha con la persona a cui è dedicato il brano."Questo brano – ha raccontato il 26enne – è, è primitivo, è ancestrale: ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. È arrivato in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, unala canzone racconta tutto; racconta quando la natura rende meno forte il senso dell'assenza e attraverso il ricordo puoi avere accanto anche una persona che non c'è più. Sarebbe bello ascoltarla in un momento legato alla, tornano più volte nel testo tanti elementi, il vento, l'acqua, la terra, la luce, la luna...". Una canzone diversa da quello che ci si aspetterebbe dal giovane artista, vincitore nel 2018 del talent Amici e alla terza partecipazione (tra i big, perché nel 2016 aveva gareggiato tra le "Nuove proposte") al Festival. Il cantante e rapper ci ha infatti abituati a, capaci di far ballare, come, canzone con cui l'anno scorso ha conquistato il quinto posto nonostante, a causa del Covid, non si sia mai esibito in diretta.Ovunque Sarai, dice Irama in un'intervista, "l'ho scritta per un motivo,. Quindi quando io canterò quella canzone, quando io parlerò in quel modo lo farò conmio di quella persona e dell'arte. Quindi penserò solo a quello e spero diil più possibile". Un'emozione che è apparsa ben visibile, quando ripetendo "" sembrava cercare davvero, nel suo cuore, nei suoi ricordi, quella persona cara. Di cui però non ha voluto svelare l’identità. Secondo il cantautore, infatti, ognuno, ascoltando Ovunque sarai, deve essere libero di pensare a coloro i cui ricordi vengono rievocati dalla musica. Il brano quindi che omaggia persone che sono statee che ora non ci sono più.Una, un omaggio all'arte eccellenza del nostro Paese, non solo per le emozioni evocate ma anche nello stile, nei richiami agli elementi naturali del vento, della luna, della terra e dell'acqua che richiamano la poetica del dolce stilnovo. Elementi con cui Irama identifica la persona amata scomparsa, che scompaiono al suo passaggio ma che sono eterni, in qualche modo come la memoria di quella stessa figura. E poi il tema del, dele dell'. Gli ultimi versi, infine, rendono omaggio al suono delche, come un semplice gesto, può essere l’occasione pera sé, nella speranza che quest’ultima possa ascoltare le sue parole. È una canzone sulla, insomma, che sa emozionare e rievocare memorie ancestrali, quasi oniriche ma allo stesso tempo profondamente radicate all'essenza vitale degli essere umani.Scritta da Irama con Vincenzo Luca Faraone, Giulio Nenna e Shablo, prodotta da Shablo, Ovunque Sarai è il singolo di lancio del nuovo album del cantautore, intitolato Il giorno in cui ho smesso di pensare, che sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio. L’intero album vede la direzione artistica di Shablo. Se sarai vento canterai Se sarai acqua brillerai Se sarai ciò che sarò E se sarai tempo ti aspetterò per sempre Se sarai luce scalderai Se sarai luna ti vedrò E se sarai qui non lo saprò Ma se sei tu lo sentirò Ovunque sarai Ovunque sarò In ogni gesto io ti cercherò Se non ci sarai io lo capirò E nel silenzio io ti ascolterò Se sarò in terra mi alzerai Se farà freddo brucerai E lo so che mi puoi sentire Dove ogni anima ha un colore E ogni lacrima ha il tuo nome Se tornerai qui, se mai, lo sai che Io ti aspetterò Ovunque sarai Ovunque sarò In ogni gesto io ti cercherò Se non ci sarai io lo capirò E nel silenzio io ti ascolterò Io ti ascolterò Se sarai vento canterai

Il ritorno a Sanremo

La serata cover

Irama torna a Sanremo alla 72esima edizione dopo che l'anno scorso era stato costretto a partecipare solo cona causa della, per un caso di positività al Covid nel suo staff. Il 26enne, in gara grazie all'intervento di Amadeus che ha voluto comunque dargli la possibilità di partecipare con la canzone La Genesi del tuo colore, si è classificato al quinto posto su 26 artisti in gara e, piccola curiosità, è diventato cosìnell'edizione del 1955, ad aver partecipato al Festival di Sanremo senza esibirsi in diretta durante le serate.Durante la quarta serata a Sanremo 2022, la serata dedicata alle cover,si esibirà necon. Le esibizioni saranno giudicate dal televoto per il 34% sul risultato complessivo, per il 33% dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e il restante 33% alla Demoscopica 1000. A differenza delle edizione precedenti, questa serata non avrà più un vincitore, ma la somma dei voti avrà valore per la