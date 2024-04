Paris Hilton replica a chi l’accusa di non mostrare sua figlia sui social

Foto dei figli sui social, sì o no? Favorevoli o contrari? Innocenti scene di vita quotidiana o sfruttamento – a danno dei più piccoli, inconsapevoli delle future conseguenze – della loro immagini a scopo puramente commerciale? Il dibattito sul cosiddetto shareting è più aperto che mai, non solo in Italia.

Perché Paris Hilton non pubblica foto della figlia?

Ne è prova la recente – e piccata – replica di Paris Hilton all’assillante domanda dei fan che le chiedono perché non mostri mai la figlia sui social, mentre invece il figlio maggiore è spesso soggetto/oggetto dei suoi post. La 43enne, modella, cantante e imprenditrice statunitense, e il marito Carter Reum hanno infatti due bimbi, avuti tramite maternità surrogata: Phoenix, che ha compiuto un anno a gennaio, e la piccola London, nata a novembre 2023.

Nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a condividere foto della propria famiglia sui social se non vuole farlo. Nemmeno la persona più famosa e seguita al mondo. A maggior ragione se quando si tratta di postare le immagini dei figli, soprattutto se minori e molto piccoli, quindi impossibilitati a esprimere il loro consenso. È e deve rimanere una scelta libera (e per il momento deregolamentata) dei genitori. Quindi nemmeno una come Paris Hilton, che non si è mai nascosta davanti a riflettori e fotografi, deve alcunché ai suoi follower quando si tratta di decidere come, quando e sé far vedere i suoi figli.

Tuttavia, sotto un nuovo TikTok in cui mostrava il figlio Phoenix mentre gioca a casa, un follower le ha chiesto per l’ennesima volta: “Perché non mostri London?”, mentre un altro ha aggiunto: “Dov'è la babygirl? Perché nessun post (su di lei)?”. In risposta, la cantante ha scritto: “Presto” mentre il marito Carter, già tempo fa, ha spiegato che la coppia non è “pronta a condividerla con il mondo. Ma è adorabile e assomiglia alla sua mamma”.

I commenti cattivi sul figlio maggiore

Come biasimare questi genitori che, nonostante la fama o probabilmente proprio a causa di questa, si trovano a fare i conti con schieramenti apposti sul web, di chi chiede a gran voce continue immagini dei bambini (speriamo sempre in modo disinteressato, per semplice amor di gossip) e chi invece, quando queste ci sono, condanna senza appello chi le posta?

Paris Hilton con il figlio Phoenix (Instagram)

E come non schierarsi dalla parte dell’imprenditrice 43enne, che è stata costretta più volte a rispondere ai troll per i commenti maligni, offensivi, fatti su suo figlio? Paris sostiene infatti che “vivendo la vita sotto i riflettori, i commenti sono inevitabili”, ma allo stesso modo “prendere di mira mio figlio, o chiunque altro, è inaccettabile. Questo mi ferisce più profondamente di quanto le parole possano descrivere”.

“Ho lavorato duramente per creare e coltivare un ambiente fatto d’amore, rispetto e accettazione, e mi aspetto lo stesso in cambio. Se non pubblico foto del mio bambino le persone pensano che non sia una brava madre, se le pubblico ci sono persone che sono crudeli e odiose. Sono una mamma, orgogliosamente lavoratrice, e il mio bambino è perfettamente sano, adorabile, un angioletto”.