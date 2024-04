Piero Pelù ai suoi fan: “Ho combattuto la depressione, sto tornando da voi”

Un feed di Instagram ripulito, minimal, svuotato dei post precedenti, senza foto profilo. Si presenta così la pagina social di Piero Pelù. Solo un post, datato 10 aprile 2024. Sono le foto di due pagine di una lettera scritta a mano indirizzata ai suoi fan, il cui contenuto viene poi digitalizzato come caption. In sintesi? Piero Pelù, dopo un periodo difficile e la depressione, sta per tornare. Più carico di prima.

“Ciao a tutti, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio tour…In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio. Mentre vi sto scrivendo ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò.

Ho una fottuttisima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai. Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!”