Il rocker dei diritti: Piero Pelù riceve il premio Queer festival per l'impegno sui temi Lgbtq+

Si è aperto ieri, martedì 11 ottobre, a Firenze il, rassegna di film a tematiche Lgbtq+ . Fino a domenica 16 ottobre, sullo schermo delsi vedranno pellicole, si incontreranno autori, si discuterà. Si parlerà di tutti i. All’inaugurazione del festival – diretto da Bruno Casini e da Barbara Caponi – un ospite a sorpresa: Piero Pelù . Il rocker ha ricevutoper la sua attenzione verso le tematiche in questione. Pochi minuti dopo la consegna del premio, lo abbiamo incontrato."I temi Lgbtq stanno avendo, in questi tempi, il giusto risalto mediatico. Però, dal punto di vista della comprensione di gran parte della politica , non ci siamo. E vedo degli tsunami di ignoranza violenta nella società. Vedo una recrudescenza di atteggiamenti intolleranti e violenti. C’è un'intolleranza che affonda le radici nella tv commerciale, diciamo di origine lombarda"."C’è una violenza sempre più forte verso alcune frange, che si riversa verso i più deboli. Mi viene in mente Willy Monteiro . Ma ci sono anche gesti di intolleranza sempre più violenti verso gay e lesbiche , anche solo verso chi va per la strada a braccetto col proprio compagno o con la propria compagna"."Quando scrivo non mi pongo il problema di come la cosa sarà recepita: non per mancanza di responsabilità verso quello che scrivo. Ma quando si parla dei diritti fondamentali delle persone a esistere, e non a resistere, non mi pongo limiti di forma. Già ho problemi a far scorrere la penna, se mi pongo anche il problema di come sarà recepita, non scrivo più!"."La parola chiave è proprio quella: cultura. Un popolo ignorante è più facilmente manipolabile. Diventa più semplice indicare come nemici gli ‘altri’: oggi quelli pubblici possono essere la comunità Lgbt , domani gli ebrei, o gli arabi, o gli oppositori. L’amore per il quieto vivere della borghesia porta a non vedere questo problema. Ed è vero che ci sono altri problemi che ci assillano: il problema delle bollette, del mutuo, degli ospedali che funzionano sempre peggio… Ma se per dedicarci alla soluzione di quei problemi le libertà personali devono rischiare l’oblio, vuol dire che questa società è ancora più malata di quello che ci ha mostrato fino ad oggi. Le libertà personali sono intoccabili"."Sarà compito nostro tenere alta l’attenzione delle persone, anche attraverso la musica, l’arte, l’informazione, perché lo tsunami della barbarie non travolga tutto e tutti".