Pink apre il concerto con un'esibizione insieme alla figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carey Hart (@hartluck)

Il ruolo fondamentale della famiglia

Il concerto di Bolton

I messaggi per il compleanno

Carey Hart è un papà orgoglioso. Mercoledì 7 giugno il pilota di motocross, 47 anni, ha condiviso il video della sua bambina,che si esibiscedavanti a migliaia di persone nel Regno Unito. Madre e figlia hanno cantato il singolo "Cover Me In Sunshine" davanti a una folla pronta ad acclamarle, durante il primo concerto del Summer Carnival 2023 Tour Il ritorno - dopo 4 anni - sul palco di Alecia Beth Moore , cantautrice e attrice statunitense meglio conosciuta come P!nk, è quindi all'insegna dell'amore, non solo per la carriera e il pubblico, ma anche per la sua famiglia, come ammesso qualche mese fa in un'intervista a Apple Music. Due pilastri fondamentali della sua vita, la musica e i figli, Willow Sage, 12 anni, e Jameson Moon, 6 anni. "Fare solo musica non mi bastava. Mi sentivo sola - aveva ammesso l'artista 43enne -. Volevo davvero avere una famiglia e per me era".E ancora, alla domanda di come riesca a conciliare lavoro e genitorialità, ha risposto che ama "scrivere e cantare i suoi brani, amo esibirmi. Sedermi con la chitarra è una delle cose che preferisco fare, ma anche coccolare i miei bambini, portarli in campeggio a sporcarsi per tre giorni è una delle cose più belle che farò mai". Ed è per far comprendere quanto i figli non siano né debbano essere considerati un ostacolo alla carriera di un artista così come di qualsiasi altro genere di lavoratrice che Pink ha deciso di far saliredel concerto.The Summer Carnival è l'ottavo ciclo di concerti della cantante americana. Il tour è iniziato il 7 giugno 2023 allo stadio dell'Università di Bolton, in Inghilterra, e si concluderà al Suncorp Stadium il 19 marzo 2024 a Brisbane, in Australia. La tournée accompagna l'uscita e la promozione del suodi studio, "Trustfall."Sono cosìche è salito sul palco con mamma Pink! Deve essere stato unper lei avere la sua bambina sul palco ", ha scritto Hart sul suo account Instagram postando il video dell'esibizione a cui, però, non ha partecipato. Ed è per questo che aggiunge: "Sembra che il primo concerto del tour abbia fatto il botto!!!!! Non vedo l'ora che arrivi la fine del mese per vederlo con i miei occhi".Il papà sostenitore - che condivide anche il figlio Jameson Moon con la cantante di "Just Give Me A Reason" - ha scritto un dolce messaggio a Willow la scorsa settimana per celebrare il suo dodicesimo compleanno. "Da dove cominciare. Questanegli ultimi 12 anni. È la mia primogenita ed è stato amore a prima vista", ha scritto Carey Hart sotto una raccolta di foto."Mi ha fatto guardare il mondo con occhi diversi - continua il motociclista - e sperimentare le cose in un modo che non avrei mai fatto. Grazie Willow per tutto quello che sei.e mi fai anche impazzire! Non vedo l'ora di vedere la donna che diventerai nella vita". "Sento davvero che cambierai il mondo - ha concluso -. Ti amo da qui, fino alla luna, circa 10 milioni di volte, e ritorno. Buon compleanno, Munchkin. Anche la cantante ha condiviso alcune parole speciali per la figlia: "Il mio tesoro. Il mio adorabile, unico, brillante, strano anatroccolo.. Porto il tuo cuore con me (lo porto nel mio). Non dimenticare che hai scelto tu tutto questo... e puoi continuare a scegliere - ha scritto Pink -. Amo le tue scelte. Sarò qui, vicino a te. Sorridendo con orgoglio e meraviglia. Vai a prenderli, tigre. Buon compleanno 🎈".