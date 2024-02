Platinette colpito da ictus. Le sue condizioni

. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico . Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico.e sono in corso una serie di accertamenti”. A diffondere la notizia è il suo agente per rassicurare i fan. Nato a Langhirano nel 1955, in provincia di Parma,radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come Platinette dal “”. Alla fine degli anni Novanta, Coruzzi è stato spesso ospite del salotto più famoso della tv dove si è fatto notare al pubblico presentandosi sempre in veste di drag queen , cone parrucche color platino. Ma oltre al look, Coruzzi si è distinto pere la sfrontatezza con la quale si esprimeva durante la trasmissione.Ha condotto per vari anni “” su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Tra gli ultimi impegni, nel 2021, ha partecipato - come Mauro Coruzzi, e non come Platinette - nei panni di concorrente alla seconda edizione de “”. Nel corso della carriera ha pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipandoal Festival di Sanremo: nel 2012 (come ospite dei Matia Bazar) e nel 2015 ( in qualità di concorrente in coppia con Grazia Di Michele ) con il brano “Io sono una finestra”. Qualche settimana ha partecipato a diversi programmi per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio. L'in tv risale a sabato scorso, nel programma “”, condotto da Marco Liorni su Raiuno, dove fa parte del cast fisso dal 2018. Nel corso degli anni hanno fatto molto discutere le sue prese di posizione su varie questioni legate al mondo Lgbt in Italia, e in particolare la suaal matrimonio tra persone dello stesso sesso , all'adozione da parte di coppie dello stesso sesso, alla maternità surrogata e ai Pride. Ha inoltrel'istituzione delle unioni civili in Italia e il Ddl Zan.