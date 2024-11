La pornostar Valentina Nappi è incinta. Sui social si scatenano: “Chi è il padre?”

La pornostar e performer Valentina Nappi è incinta. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un post su Instagram con due foto, una di profilo e una frontale, accompagnate dalla didascalia “The wait is over”, l'attesa è finita.

Ponendo che la notizia sia vera, visto che fino a qualche giorno fa la 34enne continuava a pubblicare storie dove il pancino non si vedeva affatto, il punto è sempre lo stesso: la reazione suscitata online e la divisione dell’opinione pubblica in Rete. Dai soliti commenti sessisti a chi invece ha visto una futura madre molto felice per la prossima nascita.

I commenti sessisti e il sostegno sui social

“Ma chi è il padre?” è la domanda più quotata nei commenti, quella che riceve anche più reazioni da parte degli altri utenti. Davanti alla quale, però, Nappi non si scompone e risponde a tono: “Chi è il padre? È tuo padre”. Poi tantissimi altri insulti che vanno da “Infortunio sul lavoro, tocca mandarle il medico della mutua”, “Trovare il padre è il problema vero ora”, “Chi ti ha riempita? Quanti erano?”, a “Non è che verrà partorito, scivolerà direttamente”, fino ad arrivare a un utente che scrive: “Avrà il Dna misto di 4.562.729 uomini differenti del pianeta terra, forse anche di qualche alieno”.

Per fortuna c'è anche chi ha sostenuto la donna con messaggi del tipo “Rispettate chi sta per partorire invece di fare i deficienti“. E ancora: “Auguri Valentina. Un abbraccio forte. Non badare alle cattiverie che ti stanno scrivendo, sono solo persone vuote inutili e infelici. Tu sei una grande donna e soprattutto sarai una grandissima mamma“.

Chi è Valentina Nappi

Lanciata nell'hard nel 2011 da Rocco Siffredi, Nappi è sposata con Giovanni Lagnese, 45enne casertano e suo compagno da quindici anni. I due si sono sposati nel 2020 a Giungano, un comune del Cilento, dove hanno scelto di vivere insieme. Entrambi condividono la passione per il cibo: insieme hanno dato vita a “Gourmet Concerto“, un progetto che unisce filosofia e critica gastronomica.