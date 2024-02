Premi César, alla cerimonia degli 'Oscar francesi' esclusi gli indagati per violenza sessuale

Gliper violenza sessuali saranno esclusi dalla cerimonia dei. In vista della prossima cerimonia degli 'Oscar francesi' del cinema, in programma il 24 febbraio all’Olympia di Parigi , la(detta anche Accademia dei César), l’istituzione che dal 1976 assegna i premi, annuncia che chiunque sia indagato per reati di violenza sessuale non potrà prender parte all’evento. Di fatto, l’Accademia anticipa le possibiliper la partecipazione alla cerimonia diuno degli attori francesi emergenti più in vista, indagato proprio per stupro e violenze sessuali L'Accademia César aveva giàdall’elenco delle candidature a novembre scorso affermando che stava prendendo in considerazione una modifica delle. Ora ha annunciato che chiunque sia indagato per- in particolare quelli di natura sessuale - non potrà partecipare alla cerimonia di quest'anno. La norma sarà applica anche a chiunque sia stato condannato per tali reati. Adesso l’Accademia voterà se apportareai criteri di ammissibilità. “Per rispetto delle vittime (...) si è deciso di non mettere in evidenza le persone che potrebbero essere state implicate dalla magistratura” recita la nota ufficiale ricordando che si tratta di vittime “presunte”L’attore Bennacer ha 25 anni ed è uno dei protagonisti del film “” della regista e attrice Valeria Bruni Tedeschi , sua attuale compagna. Lo scorso novembre Bennacer era stato accusato di violenze sessuali da una sua ex partner, che aveva detto di essere stata stuprata da lui, e da altre tre donne che avevano detto di aver subito violenze. In seguito alle accuse, e l’Accademia dei César aveva deciso didegli attori emergenti nominati per il relativo premio nel 2023, ma non dalla partecipazione alla cerimonia. Lui ha negato le accuse fin da subito. L'attrice e regista Bruni Tedeschi lo aveva difeso asserendo che l’attore era stato vittima di un “”. Anche l’ex première dame di Francia, Carla Bruni (sorella della Bruni Tedeschi), era intervenuta sul caso sostenendo che il trattamento riservato all’attore avrebbe minato laAttorno ai premi César c’erano già stateper le candidature ricevute da un film del regista Roman Polanski prima dell’edizione del 2020, e proteste anche durante la cerimonia. Nel 1977 Polanski finì per un breve in carcere negli Stati Uniti per aver avuto un– da lui confermato – con una 13enne. Da allora vive in Francia per evitare l’estradizione e il processo negli Stati Uniti, dove aveva cercato di ottenere un accordo per una pena con la condizionale senza riuscirci. Durante la cerimonia del 2020, alcune attrici avevanocontro l’assegnazione del premio per il miglior regista a Polanski per “L’ufficiale e la spia”. La prima ad andarsene fu l’attrice, che pochi mesi prima aveva raccontato di essere stata molestata sessualmente dai 12 ai 15 anni da, regista del suo primo film, nel 2002; a seguire lasciò la cerimonia anche, regista del film “Ritratto della giovane in fiamme”, in cui Haenel aveva recitato in uno dei ruoli principali e che era candidata a diversi premi. Ma nell'edizione 2020 le polemiche erano iniziate settimane prima della cerimonia: c’erano state svariate proteste per le, tanto che l’intero consiglio direttivo dei premi César si era dimesso e il regista aveva detto che non avrebbe partecipato alla serata temendo per la sua sicurezza. Sempre a novembre Polanski era stato accusato di stupro dall’ex attriceper fatti avvenuti nel 1975.