Re Carlo, chi sono i membri del Coronation Choir al concerto di Windsor

Chi sono i membri del Coronation Choir 2023

Chi suonerà al concerto per Re Carlo III

Contribuiti video e balletti

Ilcon rifugiati, sordi e rappresentanti della comunità queer al concerto per l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Dopo la cerimonia religiosa che si è svolta sabato 6 maggio all’abbazia di Westminster, oggi si è svolta una domenica all'insegna dei pranzi di quartiere per gli inglesi, prima del grandeDopo diversi giorni di prove, ricevimenti e feste in giardino, la coppia reale - 74 anni lui e 75 anni lei - ha organizzato per domenica 7 maggio un ricevimento privato al(zona ovest di Londra) prima di assistere al concerto in programma per la serata di oggi, sempre a Windsor: inizio alle 20 ora locale (le 21 in Italia) con diretta tv. Previsti almenoprovenienti da tutto il Regno Unito oltre alla Royal Family. Sul palco si alternano varie star internazionali, compreso l’italiano Andrea Bocelli , e sono previsti tanti contributi video. La peculiarità dell'evento è la presenza di un complesso amatoriale composto da 300 persone, il[caption id="attachment_84455" align="alignnone" width="1080"] Lunghe file già nel pomeriggio di domenica 7 maggio per partecipare al concerto per l'incoronazione (Instagram)[/caption]Al concerto in programma al Castello di Windsor è presente anche il, un coro di oltre 300 persone provenienti da diversi ambienti. L’ensemble è composto dache arrivano da tutto il Regno Unito: si tratta di persone che cantano per diletto e il coro è stato formato proprio per questa occasione. Proprio perché si tratta di cantanti amatoriali, nelle ultime settimane il coro è stato allenato da tre insegnanti di fama nazionale e dal celebre direttore d’orchestra, definito il direttore di coro più importante del Regno Unito.Le tre celebrità che hanno curato le prove del Coronation Choir sono la ballerina sudafricana(nota per la partecipazione al programma tv “Let's Dance”) e, uno dei volti dal 2007 di “Britain's Got Talent”. La grande novità è la presenza dell'attrice 28enne, sorda dalla nascita, che guiderà anche un gruppo di performance dei segni per tutte le persone audiolese.Come ha svelato il direttore Malone, all’inizio dell’anno sono state aperte lee sono arrivateda parte di gruppi di canto amatoriale che desideravano esibirsi al concerto per l’incoronazione. Tra i gruppi selezionati, come riporta il “Telegraph”, ci sono alcunidell’Irlanda del Nord, alcuni membri dello Hull Marine Corps, un gruppo dilondinesi, accompagnato da alcuni tassisti della capitale inglese. Presente poi un coro di voci maschili gallesi,dell’Asia meridionale dello Yorkshire e cantanti gaelici delle Isole occidentali scozzesi. In tutti i gruppi sono 18 e tra questi anche cori di rifugiati come quello del progetto “” che riunisce i membri del centro Oasis Cardiff per richiedenti asilo e rifugiati.Ci sono poi gruppi di canto Lgbtq+. Tra questi il “”, un coro con sede a Brighton che è stato istituito nel 2005 per fornire un luogo in cui gli uomini gay potessero socializzare, divertirsi e sviluppare le proprie abilità sociali in un ambiente unico. Presente pure il coro di firme per tutti i sordi “” che si è formato nell'estate del 2022 per un'esibizione al Jubilee Street Party della National Lottery.L’evento musicale vede la partecipazione di star internazionali come l’americano, che è stato il primo ambasciatore del “ Prince's Trust ”, ente di beneficenza fondato da Carlo. La sua “All Night Long”, ballabile e spensierata, potrebbe essere uno degli inni del concerto. Ci sarà poi la pop star californiana, già ambasciatrice del “British Asian Trust”, fondata dall'allora principe nel 2020. Presenti i britannici “” ma senza il cantante Robbie Williams, e il pianista cineseConfermata la cantautrice britannica, artista stimata e istituzionale: nel 2022 si è esibita durante la celebrazione del centenario dalla fondazione del Torneo di Wimbledon; in scena con il compositore, anche lui fedelissimo di Carlo nel "The Prince’s Trust". A rappresentare il Belpaese è il tenore, uno dei cantanti italiani più amati nel mondo che in passato è stato ospite del Giubileo della Regina Elisabetta II. Bocelli si esibirà in duetto con il suo storico amico il basso-baritono gallese sirLo spettacolo a Windsor, condotto dall'attore di “Paddington” e “Downton Abbey”, vede la partecipazione della star di Hollywoodcon un videomessaggio, dell’attrice di “Dynasty”, dell’avventuriero Bear Grylls e del cantante Sirsempre in videomessaggio. La serie di sketch pre-registrati rivelerà fatti poco noti sulla monarca e includerà anche momenti dell'amato personaggio letterario, che sembra riecheggiare il famoso momento in cui l'orso Paddington ha preso il tè con la Regina Elisabetta II durante le celebrazioni del suo Giubileo di Platino. Il Royal Ballet, la Royal Opera, la Royal Shakespeare Company, il Royal College of Music e il Royal College of Art si uniranno per laper creare uno spettacolo unico.