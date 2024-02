I Ricchi e Poveri: “Andremo in Russia per un concerto solo quando tornerà la pace”

Roma, 19 febbraio 2024 – “Abbiamo richieste di concerti in tutto il mondo, anche in Russia, ma ci andremo solo quando là ci sarà la pace”, Sono le parole di Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che adesso formano i Ricchi e Poveri.

Una band che ha avuto e ha un successo strepitoso, abbracciando più epoche e generazioni diverse. Pur privi del compianto Franco Gatti e di Marina Occhiena che nei mesi scorsi ha deciso di lasciare il pubblico, hanno fatto il pieno di consensi a Sanremo.

E in una intervista al Messaggero raccontano questo momento molto importante della loro carriera, che ha abbracciato davvero diverse decadi. “Ci divertiamo molto, almeno finché la salute regge”, dicono sorridendo.

Quello che li carica di entusiasmo è l’affetto della gente e i buoni riscontri di numeri, tra vendite e streaming, del loro successo sanremese. Non pensano alla pensione: “Prendiamo mille euro, poco rispetto a quanto abbiamo versato di contributi”.

Adesso i Ricchi e Poveri andranno in tour. Ed essendo molto conosciuti anche all’estero, i loro concerti toccheranno tante capitali nel mondo. Ci saranno date in Canada e Australia ma non in Russia, “dove torneremo solo quando ci sarà la pace, ma non adesso. Ci hanno invitato più volte ma abbiamo preferito non andare. Quando tornerà la pace faremo un concerto prima a Kiev e poi a Mosca”.