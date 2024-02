Sanremo 2023, Anna Oxa apre la gara con il brano “Sali (Canto dell’anima)”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

alza il sipario di Sanremo 2023 la 73esima edizione del festival della musica italiana. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo c’è Amadeus che è anche direttore artistico. I cantanti in gara sono 28 e durante la prima serata () si esibiranno i primi 14 , nella seconda serata (mercoledì 8 febbraio) gli altri 14.La prima artista in gara è Anna Oxa , all’anagrafe Anna Hoxha (61 anni) con il brano “”, scritto dalla stessa Oxa insieme a Fabrizio Zanotti, Kaballà (nome d’arte di Giuseppe Rinaldi) e Francesco Bianconi (leader della band toscana Baustelle). La canzone “narra ladi una società in cui, dove lo stato di coscienza è stato sostituito dall’intelletto” sostiene la Oxa. E aggiunge: “Ci si trova ad alimentare delle, viene a mancare la dignità”. La responsabilità di ciascuno, sostiene ancora l’artista “ è scegliere se vuole vivere nella miseria umana o vuole avere altri occhi per vivere la serenità della pace della propria coscienza”. Con la sua straordinaria voce, la pugliese - le sue origini sonoe nel 2020 ha ottenuto la cittadinanza albanese - interpreta una canzone pop dai decisi tratti soul, che esplode nelche recita: “Libera l’anima come rondini la sera, vola libera, nitida come il canto dell’anima”.Tra tutti i cantanti di questo Sanremo 2023, indubbiamente l’artista originaria di Bari è quella che può sfoggiare il curriculum più clamoroso: questa è la sua(un record assoluto condiviso con Milva, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Al Bano) dalquando a 16 anni con il suoe un look androgino (creato per lei da Ivan Cattaneo) segnò la storia del costume italiano. Con “”, brano peraltro scritto per lei da Ivano Fossati, si classificò al secondo posto in quel festival . Ma non solo. La cantante pugliese ha vinto ben due volte: nel 1989 con “” in coppia con Fausto Leali e dieci anni dopo, da sola, con “”.Anna Oxa nasce a Bari il 28 aprile 1961. Fin da bambina coltiva la passione per la, esibendosi nei pianobar della sua città, mentre aincide il suo. Nel 1978 debutta a Sanremo con il brano “Un'emozione da poco”, classificandosi al secondo posto. Subito dopo pubblica l'album d'esordio, “”. E in breve si fa conoscere dal pubblico italiano, e non solo, per la sua straordinaria voce, il suo stile anticonvenzionale e i suoi look mai banali. Anna Oxa si è sposata: la prima con il musicista, la seconda con, imprenditore e politico kosovaro, la terza con, una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato. Ha inoltre avuto una lunga storia con il batterista dei New Trolls,, da cui ha avuto entrambi i suoi figli, Francesca e Qazim.Tante le partecipazioni a Sanremo e altrettante leche l’hanno vista protagonista. Nel 2013 Oxa sostiene chel'avesse selezionata per il festival di Sanremo, per poi escluderla dopo un; a ciò aggiunge l'invito all'astensione alle elezioni politiche successive. Anche al festival di Sanremo 2021 sostiene di essere stata selezionata e poicon Orietta Berti, sempre secondo “preferenze”. E anche quest’anno non mancano le polemiche. Non è passata inosservata laalla tradizionale sfilata degli artisti sul green carpet, che come ogni anno apre la settimana sanremese. Amadeus nella conferenza stampa della prima giornata del festival ha tagliato corto: “, stava prendendo l'antibiotico. Credo che il suo timore, visto il freddo, fosse quello di stare all'aperto”. Polemica rientrata? Nient’affatto. Già a dicembre, infatti, durante la finale di Sanremo Giovani 2022, in cui era invitato tutto il cast, Oxa aveval'inviata Rai Giovanna Civitillo, rifiutando di concederle un'intervista in diretta e limitandosi a sorridere e passare oltre. Sulla sua pagina Facebook, in un post quasi subito rimosso, lo staff dell’artista aveva spiegato che la Oxa, aggiungendo inoltre che “a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai non avrebbe potuto avere la”. La causa a cui fa riferimento è quella che ha intentato in seguito a un infortunio durante la sua partecipazione all'edizione 2013 di Ballando con le stelle, che a suo dire l'avrebbe resanelle produzioni Rai.Si esibiscono i primi 14 dei 28 artisti in gara, ciascuno con il proprio brano, votatidalle tre componenti della, ovvero giuria della carta stampata e Tv (un terzo), giuria del web (un terzo) e giuria delle radio (un terzo). Al termine sarà redatta una prima classifica provvisoria.In questa serata la co-conduttrice femminile è l’influencer e imprenditrice digitaleche leggerà un monologo da lei scritto. In prima fila al Teatro Ariston, ci saranno anche anchee il presidente della repubblica, per commemorare i 75 anni della Costituzione italiana. Gli ospiti della prima serata sono i vincitori di Sanremo 2022, ovvero, i Pooh e l’attriceper presentare la nuova serie “Fiori sopra l’inferno”. In collegamento dalla Costa Smeralda ci sarà il rapper Salmo, mentre in collegamento dal Suzuki Stage di piazza Colombo ci saranno i Gemelli di Guidonia e