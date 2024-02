Sanremo 2024, cantanti, conduttori e ospiti: lo spiegone del Festival accessibile ma politico

La politica all'Ariston

improvvisata in sala stampa dal direttore artistico Amadeus con il co-conduttore di questa prima serata, Marco Mengoni, l'attesa si fa incandescente, anche sotto l'aspetto 'politico' del concorso canoro più seguito e amato d'Italia.

Lo spiegone di Sanremo 2024

Il festival accessibile

Co-conduttori

Ospiti

I duetti

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - Medley

Alfa con Roberto Vecchioni - Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni

Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma - La rondine di Mangoù

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - Sweet dreams (Are made of this) degli Eurythmics

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - Lady Marmalade di Labelle

Bnkr44 con Pino D'Angiò - Ma quale idea di Pino D'Angiò

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - Il cerchio della vita di Ivana Spagna

Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis

Diodato con Jack Savoretti - Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André

Emma con Bresh - Medley di Tiziano Ferro

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali's karma di Francesco Gabbani

Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci - Notte prima degli esami di Antonello Venditti

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley dal titolo "Strade"

Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo "Italiano vero"

Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro

Il Volo con Stef Burns - Who wants to live forever dei Queen

Irama con Riccardo Cocciante - Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante

La Sad con Donatella Rettore - Lamette di Donatella Rettore

Loredana Bertè con Venerus - Ragazzo mio di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati

Mahmood con i Tenores di Bitti - Come è profondo il mare di Lucio Dalla

Maninni con Ermal Meta - Non mi avete fatto niente di Ermal Meta

Mr.Rain con i Gemelli Diversi - Mary dei Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane - La canzone del sole di Lucio Battisti

Renga-Nek - Medley dei loro successi

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria dei Ricchi e Poveri

Rose Villain con Gianna Nannini - Medley

Sangiovanni con Aitana - Medley di Farfalle e Mariposas di Sangiovanni

Santi Francesi con Skin - Hallelujah di Leonard Cohen

The Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi

La settimana santa è iniziata, il conto alla rovescia pure: mancano poche ore all'inizio del. Armatevi quindi di caffè (ore piccole assicurate, come ogni anno), snack e buona compagnia perché sta per prendere il via la gara tra i 30 big della canzone italiana che si chiuderà sabato 10 febbraio con la finalissima. Se il format resta invariato, con le cinque serate dal martedì al sabato di cui una dedicata ai duetti, le grandi novità della 74esima edizione sono l’introduzione dellae laanziché a 3.Tra, conferenze stampa in cui si annunciano trattori sul palco eSe nel Paese continua a infuriare la, che fino all'ultimo momento sembrava 'minacciare' un'incursione anche in riviera, tanto che lo stesso conduttore sanremese aveva lanciato la proposta - sgradita dalla Rai - agli agricoltori per accoglierli sul palco dell'Ariston, invito declinato solo questa mattina da Danilo Calvani, leader del Cra ("Non parteciperemo al Festival di Sanremo"), il nuovo spunto politico, questa mattina, l'ha dato Enrico Lucci di Striscia la Notizia.Il giornalista, facendo riferimento al fatto che quello che partirà stasera sarà il primo Festival sulla tv di Stato targata governo di destra, ha chiesto a entrambi i conduttori se possano definirsi "". Domanda provocatoria (e strumentale?), certo, che però riceve una risposta netta (e necessaria, anche se fortemente dettata dal momento) da parte dei due: "Sì", rispondono senza esitazione e poi intonano la canzone-bandiera della Resistenza.Politica a parte - per quanto possibile, ma ne riparleremo - andiamo a fare uno spiegone - breve, promesso - di quello che ci aspetta. Martedì 6 febbraio,della 74esima edizione del Festival della canzone italiana,in gara ( qui la scaletta , si parte con Clara e si chiude con Il Tre). Mercoledì e giovedì invece ci saranno 15 esibizioni di cantanti ogni sera, venerdì sarà la volta delle cover e dei duetti e per sabato il gran finale di nuovo tutti contro tutti.Anche quest’anno il Festival di Sanremo sarà interamente accessibile alle persone con disabilità sensoriali grazie all’impegno di Rai Pubblica Utilità. Tradotto in parole povere, tutte e cinque le serate su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio, verranno(con sottotitoli alla pagina 777 di Televideo) e(audiodescrizione disponibile sul canale audio dedicato), in modo da permettere di fruire dello spettacolo anche a persone cieche e sorde. L’audiodescrizione delle 5 serate, così come i sottotitoli saranno presenti anche su RaiPlay e sul contenuto on demand nei giorni successivi. Inoltre sulla piattaforma streaming - per il quinto anno consecutivo - tutte e 5 le serate verranno integralmente, per consentirne la migliore e più gradita fruizione ai sordi segnanti e verranno trasmesse in formato 4K (per tv e device compatibili). Dallo Studio 5 di Via Teulada, infatti, in contemporanea con il Teatro Ariston,si alterneranno per restituire al pubblico l’interpretazione di tutti i brani musicali e delle battute di conduttori e ospiti. Le puntate nella versione in LIS, saranno disponibili integralmente subito dopo la messa in onda.Infine, per completare il quadro dell'inclusività, è stata ideata una striscia pomeridiana quotidiana, intitolata “". Condotta da Diana Vitolo su Raiplay, in diretta streaming, dal 7 all’11 febbraio - dalle 17.00 alle 17.15 - nasce con l'idea di curiosare tra backstage e retroscena di prove, per vivere le emozioni degli artisti, incontrare i performer, rivivere i momenti salienti delle serate del Festival di quest'anno e delle scorse edizioni. Striscia che andrà in onda anche su RaiPlay Sound, tutti i pomeriggi in diretta nel palinsesto di “Tutta Italiana” dalle 18.00 alle 18.15. A condurre in studio Gianfranco Berardi e Guido Barlozzetti. E per giocare durante ogni serata, poteva forse mancare il Fantasanremo ? Per chi ha creato la propria squadra di campioni è possibile iscriversi alla Lega di Rai Pubblica Utilità con il nome “”, per sostenere anche durante la festa della musica una cultura rispettosa e inclusiva.Ad affiancare il direttore artistico Amadeus (per la quarta volta alla guida di Sanremo, ma si prospetta anche la quinta), sarà il vincitore dello scorso anno, Marco Mengoni . Le co-conduttrici e i co-conduttori delle successive serate invece saranno un'altra grandissima della musica italiana,(mercoledì 7),nella terza puntata (giovedì 8),prenderà il testimone nella quarta puntata (venerdì 9) e spetterà infine all'intramontabilechiudere al fianco del grande amico e collega Amadeus per la finalissima di sabato 10 febbraio.Passando ai personaggi del mondo dello spettacolo italiano, dello sport e ai vip attesi nella cittadina ligure, vedremo lo stesso Mengoni anche nella veste di super ospite musicale di martedì; sul palco poi ci saranno l'attoree la sciatrice. Per la seconda serata il super ospite internazionale sarà l'ex Tony Manero, l'attore, mentre Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni di stop per la malattia.Giorgia (già co-conduttrice) festeggerà i 30 anni di "E poi", ma ci sarà spazio anche per la, per celebrare i 70 anni di “Romagna mia", pere il, la serie tv cult del momento giunta alla quarta stagione.sarà sul palco dell'Ariston con la sua band per la terza serata,celebrerà i 40 anni di "Terra promessa" e sarà presente anche. Un momento di pura emozione sarà invece quello in cuidedicheranno una canzone alle morti sul lavoro. Per la quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti dei cantanti in gara, all'Ariston è prevista la partecipazione dele infine per sabato 10, la finale,si esibirà in uno spettacolo di danza efesteggerà i 60 anni di "Non ho l'età". Sul palco anche. Tante anche le presenze importanti fuori dal teatro, sulla nave Costa Smeralda (martedì 6 febbraio; mercoledì 7; giovedì 8, venerdì 9e sabato 10) e in piazza Colombo (martedì, il 7 febbraio, l'8 febbraio, il 9 febbraio, sabato 10).Chi vincerà? Troppo presto a dirsi, anche se i preferiti e i favoriti già ci sono (e di base parlano di donne). Intanto però andiamo a vedere quelli che saranno iprotagonisti della serata di. In ordine alfabetico i/le cantanti in gara con i rispettivi partner e i brani interpretati: