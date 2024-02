Sanremo, una lunga storia d'amore... Lgbtq: così il festival sdoganò la diversità

Gli albori, Umberto Bindi

Cantare, quello vero, non è mai semplice, perché tra lo spartito di note e vita, bisogna saper far vibrare le corde del cuore. Cantare l’è qualcosa di più: perché bisogna superare la falsa vergogna e i pregiudizi, prima di urlare liberamente i sentimenti, che di per sé non conoscono differenze né barriere. Chi pensa che sul palco del teatro Ariston, considerato il palco d’Italia, e vetrina per eccellenza della nostra canzone, sia stato cantato solo un tipo d’amore, quello di une viceversa, non dice tutto. Perché in oltre sette decenni di vita del, c’è stato spazio anche per. Il linguaggio universale della musica ha sposato in più occasioni il linguaggio universale dell’amore. Ecco allora una serie di brani che hanno tinto dila più famosa rassegna canora italiana.Sanremo prendeva il via il. Dieci anni più tardi, esattamente nel 1961,, cantautore raffinato che proveniva dalla scuola genovese di Fabrizio de Andrè, Bruno Lauzi e Gino Paoli, portò sul palco il brano. Scelse di schivare il pregiudizio, portando in scena un nuovo approccio al palcoscenico, che includeva la dimensione corporale della performance. Si presentò consu cui si focalizzò, suo malgrado, l’attenzione della critica: era l’inizio del declino di un grande talento, che pagò caro il prezzo di esserePassano 16 anni, si alza il sipario di Sanremo 1977. Donatella Rettore, famosa per il suo, quell’anno cantò, un testo che avevaquando parlava di “soldati con i fucili in mano” che si “incontravano di notte per non farsi vedere, cantavano e facevano l’amore”.Tredici anni più tardi, nel 1990, saranno i Pooh, in, uno dei loro brani di maggior successo, che cantando la solitudine hanno fatto riferimento all’omosessualità. Il verso è inequivocabile: “Ci sono uomini soli…per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi”. I tempi sono maturi per un altro passo in avanti, e nelportano all’Aristonche conquistò il terzo posto. Entrambe giocarono su una loro presunta storia d’amore: in ogni caso, da molti quel brano è stato interpretato come il primo anella storia della kermesse.Nel 1996 niente più giri di parole:conparlò di un soffertodi un figlio. Ma la censura si impose e il verso ‘Sono diverso, mamma, un omosessuale’ divenne ‘Sono un diverso, mamma, e questo ti fa male’. Almeno fino alla serata finale, quando Salvatore cantò laPassano altri 12 anni, l’amore omosessuale non è più un tabù e lo dimostra il fatto che, nel, i brani che ne parlano sono due: quello diche raccontava l’amore lesbico edi, che ebbe un grande successo e si piazzò al secondo posto. Non mancarono invece le polemiche quandonel 2009 cantòSi arriva al 2013 quando la storia d’amore di un uomo per un altro uomo è stata portata sul palco dane. Ha vinto invece il Premio Lunezia per Sanremo per il valore musical-letterario la canzonecantata nel 2015 da, dedicato a tutte le persone che hanno sofferto per il travaglio interiore o sono stateper il proprio orientamento sessuale. Si arriva così al 2017 condedicato alla sua storia realmente vissuta con un ragazzo, che gli valse il quarto posto nella sezione big. Daal bacio tra Achille Lauro con il chitarrista Boss Doms , passando per l’amore in 60 cartelli dellain procinto di sposarsi a New York, invitati da Fabio Fazio.Dal bacio gay dia quello tranelfirmato, in attesa di Drusilla Foer , la prima conduttrice ‘en travesti’. Non solo canzoni nella manifestazione più vista e famosa d’Italia: anche testimonianze, cronaca, gesti dirompenti. Nel segno di una cultura – non solo musicale – che punta a un orizzonte nuovo e ‘diverso’ nel vero senso della parola: oltre cioè pregiudizi e tabù. Oltre ogni genere.