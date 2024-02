Sara Sampaio e le altre vip che sentono il bisogno incontrollabile di strapparsi capelli e ciglia

Che cosa è la tricotillomania

Anche la supermodella Sara Sampaio soffre di, il disturbo caratterizzato dall'incoercibile bisogno di giocare edal proprio corpo. La top model portoghese, 31 anni, già ‘angelo’ di “Victoria’s Secret”, ha raccontato su Instagram (dove ha un seguito di ben 8,3 milioni di follower) i problemi di salute mentale che affliggono la sua vita quotidiana. Ha parlato di ansia, ma soprattutto di, una condizione che la porta a strapparsi i capelli e le sopracciglia. Non è la prima volta che la portoghese affronta pubblicamente questo problema. Sempre su Instagram, in passato, rispondendo a una serie di domande dei fan sulla sua beauty routine relativa alle sopracciglia, lei aveva risposto così: “Cerco di non toccarle, ma”. La modella di Victoria's Secret aveva 15 anni quando ha cominciato a strapparsi prima le ciglia, poi le sopracciglia, ma per fortuna si è fatta aiutare da dei medici specialisti. Oggi non lo fa più ma continua a sentire l'impulso nei periodi di forte stress.La supermodella non è l’unico personaggio famoso che soffre di tricotillomania, perché a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è un, tanto che sono diverse le star che si sono ritrovate a combatterlo nel corso della loro carriera. Sono riuscite a parlarne liberamente e senza vergogna ai fan, diventando così degli esempi di grande coraggio.Di questo disturbo ossessivo compulsivo ne soffre anche la modella e attrice(42 anni), tra le interpreti della serie tv “The Newsroom” e più recentemente nel cast della miniserie “The Rock”. “. Non fa male, ma è davvero fastidioso” aveva detto in un’intervista al “New York Daily News”, svelando anche di avere un disturbo d’ansia sociale. Anche la modella e attrice britannica(31 anni) ha raccontato di essere costretta a utilizzare le ciglia finte perché soffre di tricotillomania. La protagonista della serie “The Mummy Diaries”, in passato ha svelato di soffrire di questo disturbo per più di vent’anni e ha cercato invano una terapia per uscirne. Ancora oggi le capita die ciò significa che è “davvero difficile tenerlo sotto controllo”.In Italia la prima a parlare di questi disturbo è stata(40 anni). La cantante è nota per i cambi di look passando da tagli corti e cortissimi a lunghe chiome, anche colorate, ricorrendo a parrucche. Tempo fa, ai fan che la esortavano a farsi allungare i capelli, aveva risposto ammettendo di soffrire di tricotillomania. “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli,” aveva ammesso Rosalba Pippa in una delle sue Story su Instagram.Spesso abbreviata TTM, la tricotillomania è un tipo di malattia che, per via delle sue caratteristiche specifiche, è classificata come. Chi ne soffre prova undi strapparsi i capelli, le ciglia e le sopracciglia e, più in generale i peli del corpo. Per alcuni questo disturbo può essere lieve, e generalmente gestibile, per altri invece, l’impulso compulsivo di strapparsi i peli è travolgente.Viene considerata una malattia psichiatrica poiché il più delle volte è legata a, nei casi più gravi è associata anche a tricofagia, ovvero all’ingestione dei capelli strappati. A causare il disturbo sono eventi traumatici come lutti, abusi sessuali, bulimia, anoressia, ma anche periodi di forte stress, durante i quali si ha l’impressione di. Il gesto irrefrenabile di strapparsi capelli e peli, quindi, è un modo per elaborare e comunicare il disagio all’esterno. Ciò, però, ha effetti negativi sia sul corpo sia sulla. Si va, infatti, incontro ad alopecia , alla perdita definitiva del capello e nei casi più gravi al blocco della normale funzione gastrointestinale. Come se non bastasse, si prova vergogna verso se stessi, cosa che porta a un totale isolamento. Ricerche sul tema stimano che la tricotillomania colpisca dallodella popolazione: la fascia d’età più colpita è quella che va daie circa l'85% dei pazienti è di sesso femminile. Spesso il problema può portarsi fino all', accompagnandosi anche ad altri disturbi, tra cui ansia sociale, depressione e disturbi alimentari. Per combattere il disturbo esistono dellema nella maggior parte dei casi è laa rivelarsi più efficace: facendo un lavoro psicoterapico sulle cause psicologiche dell’ansia spesso si riesce a guarirne.