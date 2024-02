Sesso nei film, cos'è l'intimacy coordinator e cosa ne pensano i registi

Chi è? Che cosa fa?

La prima "intimacy coordinator" in Italia

Cosa ne pensano i registi?

Sui set non ci sono più solo il regista, gli attori, il direttore della fotografia, il fonico, gli attrezzisti. Da qualche tempo, sui set americani prima, e anche su quelli italiani, per le scene di sesso compare l’"In pratica, è l’ "esperto anti molestie". È una figura nata a Hollywood e recentemente arrivata in Italia, sul set della serie Prime "Gigolò per caso" con. La serie sarà online dal 21 dicembre, in sei episodi, sulla piattaforma Prime video. Che cosa fa l’"intimacy coordinator"? E’ un consulente,, più tranquilli attori e attrici quando si girano sequenze delicate, quali sono quelle che prevedono. L’intimacy coordinatordi molestie da parte degli attori, e permette ad attori e attrici di essere a loro agio sul set."Nasce per proteggere la produzione, perché se succede qualcosa, l’avvocato può dichiarare di aver chiesto se andasse tutto bene sul set", dice Asia Argento, che ha già lavorato, all’estero, in un film che prevedeva tale figura. "In un film girato in Inghilterra c’era una persona che mi chiedeva se stessi bene ogni volta che noi due attori ci avvicinavamo". Nella serie, Asia Argento è una psicologa che finisce per innamorarsi della sua paziente, interpretata da Ambra Angiolini. Per Ambra Angiolini è stata una. "Non ho mai trovato nella mia carriera una persona che in camerino mi chiedesse come mi sentissi a girare una scena poco vestita: ma lo trovoe in linea con questo periodo storico". E prosegue: "Ogni volta che io ed Asia tornavamo in camerino dopo aver girato le nostre scene insieme, tornavamo felici senza mai sentirci in imbarazzo". Anche Pietro Sermonti – che nella serie interpreta un impacciato gigolò – è convinto dell’importanza di questa figura professionale. "Credo che sia importante soprattutto per le giovani attrici, che girando un filmcon cui poter parlare, nel caso ci siano problemi sul set". Prime Video ha stanziatoche possono lavorare in Italia e all’estero a tutela degli attori.Fra le prime in Italia a svolgere questa professione è, ballerina formatasi a Londra. Per lei la gestione delle scene erotiche non è troppo lontana dalla costruzione di un balletto: "Siamo coreografi e facilitatori", ha detto Lucia Lazzaro lunedì scorso, all’evento "Nuove professioni per nuovi scenari" istituito dalla Roma Lazio Film Commission. "Si parte dalla sceneggiatura, e si fa una valutazione dei vari personaggi, per capire quali misure attuare per mitigare i rischi che si incontrano nella messa in scena di questi momenti particolari". Prima di girare vengono definite le inquadrature, il linguaggio per immagini che la scena avrà. Eprima di girare, e un feedback dopo. A volte ci si coordina con i creatori di trucchi prostetici e di effetti speciali.Abbiamo chiesto ad alcuni registi se utilizzino già gli intimacy coordinator.regista di "Tutto quello che vuoi" e della serie "Tutto chiede salvezza", dice: ". Prima di alcune scene delicate, mi sono sempre messo d’accordo con gli attori, curando che facessero solo cose che si sentivano di fare in maniera naturale, senza imbarazzo".regista di tanti cinepanettoni e di tanti film di Fantozzi, dice: ", in realtà non ci sono scene d’amore, tutto è farsesco, infantile, non erotico"., regista di "Manuale d’amore" e sceneggiatore del "Ciclone" dice: "Mai avuto: nei miei film. Forse c’era nella scena fra Scamarcio e la Bellucci di ‘Manuale d’amore 2’: chissà se me la avrebbero fatta fare in quel modo, oggi. In generale, penso che non sia male: per chi fa dei film in cui c’è molto sesso,per certe scene".