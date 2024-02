Shakira-Piqué: il siparietto tra ex fidanzati ricchi che fa ridere ma dovrebbe far riflettere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BZRP (@bizarrap)

La revenge song che batte i record di ascolto

Le donne ancora merce degli uomini

I panni sporchi? Si lavano su Spotify. O sui social. Prosegue a suon di visualizzazioni e ascolti la 'lite' a distanza tra, tra veleni e reciproche ironie. Come facevano, appena qualche mese fa, la showgirl e conduttrice e un altro ex giocatore, tutti italiani.si rinfacciavano borse e orologi? La cantante colombiana e l'ex calciatore spagnolo rispondono a colpi di Casio e Twingo. Ma questi spettacolini, che fanno ridere e appassionano il pubblico, non sono altro che l'ennesima dimostrazione che anche, per non parlare delle tragedie - ma per fortuna non è questo il caso -. E allora anche il delicato momento della separazione diventa show, per non parlare delle metafore usate per parlare di altre persone.", singolo di Shakira e Bizarrap, dopo appena un giorno dal lancio era giàcon oltre 14 milioni di stream su Spotify e su YouTube con oltre 52 milioni di visualizzazioni. La canzone è entrata nella storia raggiungendo la posizionee il brano in lingua spagnola più ascoltato della storia in un solo giorno. Il rancore e la vendetta a volte pagano, quindi, e non poco. Shakira aveva alluso, in passato, alla fine della loro relazione, ma nell'ultima hit tira fuori le unghie, tra tanta amarezza ma anche molta voglia di riscatto. In effetti il testo è un concentrato di stoccate pungenti e avvelenate contro l'ex, Gerard Piqué, colpevole di averla, Clara Chia Martì. "Una lupa come me non è per un tipo come te / Hai scambiato una Ferrari con una Twingo / hai scambiato un Rolex con un Casio / Le ragazze non piangono più, fatturano", canta la 45enne colombiana, per dare una sonora lezione all'ex calciatore, alla suocera, e alla nuova fiamma.Questi riferimenti, che hanno contribuito senza dubbio al successo della canzone, hanno anche fatto sì che in molti si siano spinti a ribattezzarla "", trasformando in poche ore Shakira in un'icona femminista, capace di costruirsi una hit senza guardare in faccia a nessuno. L'obiettivo della presunta 'femminista', però, è tutt'altro che nobile, lo dichiara lei stessa: fatturare a spese dell'ex. Insomma, diciamo che, capace di sfruttare il momento propizio della separazione in modo oculato e fruttuoso. In effetti, tra chi fa meme sulla canzone e chi ne ride divertito delle vicende altrui, non sono mancate anche le critiche di chi la accusa di essere rancorosa e poco rispettosa dei figli, di 7 e 9 anni.E se le frecciatine hanno colpito nel segno, con Piqué che affida a Twitch la prima replica, mostrando, e poi si presenta in ufficio proprio, è tutta il siparietto a dover far riflettere. Perché dietro quelle frasi vendicative, dietro quei gesti di ripicca, c'è una vera e propria mercificazione. Perché la cantante definisce la nuova fiamma di Piqué un Casio e una Twingo - che paragona a se stessa, una Ferrari, un Rolex -, ma è il principio da cui parte ad essere sbagliato: le donne non sono beni degli uomini . Non sono orologi da indossare o automobili da guidare. Le donne sono persone, esseri umani indipendenti, ed è terribile che a farne invece un oggetto sia una donna. Ed è imbarazzante, oltre che drammatico, ridere di questo paragone. Vuol dire che, persino oggi, all'inizio del 2023, invece che rivendicare la propria autonomia, i propri diritti, le proprie libertà, molte donne continuano a portare avanti - consapevoli e non - i dettami patriarcali che le vogliono l'una contro l’altra, a svilirsi e offendersi reciprocamente per prevalere nel desiderio possessivo maschile. E magari se fossero proprio personalità come Shakira a farsi, invece di pensare esclusivamente a "fatturare", sarebbe forse più facile realizzarlo.