Sharon Stone: "Lasciata da un uomo più giovane perché non volevo fare il Botox"

Il fidanzato la lascia perché lei dice no al Botox. Una storia che sembra surreale visto che la donna 'abbandonata' è un’senza tempo che risponde al nome di Sharon Stone . L’attrice americana, 64 anni, appare in tutto il suo splendore sulla cover di settembre di “” dove si racconta senza filtri. Laaffrontando il tema della bellezza, parla della scomparsa dei diritti delle donne affermando che dopo i 45 “” in un mondo governato dall'età e dal sessismo . E proprio per mandare un messaggio positivo a tutte le donne, senza distinzione di età, recentemente l’attrice ha postato su Instagram un selfie in bikini dove è in grande forma. “La vita non ti fa sempre sentire un vincitore mentre invecchi” dice nell’intervista.E sul tempo che passa e su eventuali ‘trucchetti’ per rallentarlo, l’ex femme fataledi “Basic Instinct” non ha dubbi. “Ci sono stati periodi in cui ho preso Botox, filler e cose del genere” spiega nell’intervista ricordando che l' aiuto estetico a Hollywood è ben visto. E aggiunge: “Poi ho avuto questodi nove giorni e ho dovuto fare più di 300 colpi di Botox e filler per far risalire un lato della mia faccia”. Il trauma dell'incidente le ha provocato un vero e proprio blocco e da quel momento in poi ha promesso a se stessa che non avrebbe mai più fatto uso di Botox e filler. Nell’intervista al magazine arabo ammette senza problemi di aver dettoche le aveva chiesto di sottoporsi a un trattamento di bellezza.“Di recente sono uscita con un uomo più giovane di me e un giorno mi ha chiesto se avrei considerato di fare il Botox. Gli ho risposto che per il suo ego sarebbe stato fantastico, ma che no,Se perché non faccio il Botox non vuoi frequentarmi, sai che puoi uscire per sempre dalla mia vita“, ha raccontato l’attrice che oggi sta vivendo un momento molto positivo. “Sento che questo è il periodo" ammette nell’intervista specificando di sentirsi davvero felice: “Non sono mai stata così gioiosa” dice alla rivista araba.