Shawn Mendes annulla il tour mondiale: "La salute mentale prima di tutto. Tornerò più forte!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes)

Il post: "Non ero pronto per tornare in tour"

I problemi di salute mentale

Doveva essere una meraviglia, proprio come il titolo "", ma il tour musicale disi è interrotto dopo appena sette delle 19 date previste. Il cantautore, musicista e modello canadese haalcune settimane dopo aver posticipato le restanti tappe. Il motivo è stato lo stesso 23enne a spiegarlo: ha bisogno di, ma assicura che dopo essersi preso il tempo necessario "tornerò più forte".È solo un arrivederci, insomma, quello del cantante pop candidato ai Grammy. "Non ero del tutto preparato al tributo che il ritorno sulla scena avrebbe comportato" e per questo ha deciso di annullare il tour dopo essersi consultato con "un incredibile gruppo di professionisti della salute", ha spiegato ai fan in una dichiarazione condivisa sui social media. Mendes ha infatti scritto un lungo post dove racconta: "Ho iniziato questo tourdopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è cheper quanto sarebbe stato difficile affrontare un tour dopo questo periodo di assenza", ha detto. Dopo essersi consultato con il suo team e con un incredibile gruppo di"è diventato sempre più evidente che dovevoche non mi sono mai preso per me stesso, per rimettermi in piedi e", ha aggiunto.In precedenza Mendes si era già esibito in una serie di spettacoli, a Sacramento, in California, e in alcune città del Canada. Ma dopo le date iniziali, all'inizio del mese, l'artista ha comunicato ai fan che si sarebbe preso unaper affrontare i problemi di salute mentale. "Abbiamo sperato che sarei stato in grado di di poter riprendere con le altre date dopo un po' di tempo libero, ma in questo momento la mia salute ha la priorità – prosegue nel post sui social –. Questoe non vedo l'ora di vedervi in tour in futuro. So che tutti voi avete aspettato che avete aspettato tanto per assistere a questi spettacoli, e mi si spezza il cuore a dirvelo, ma vi prometto che tornerò non appena avrò preso il giusto tempo per guarire. Vi voglio bene ee per essermi stati vicini in questo viaggio".L'artista canadese è sempre stato molto onesto con il suo pubblico riguardo alle sue difficoltà di salute: ad aprile, ad esempio, ha twittato uno screenshot di una nota scritta sull'iPhone in cui diceva che spesso si sente "come se stessi volando o annegando". "A voltee mi sento libero", ha scritto. ", però [sic]". Mendes, a novembre, ha annunciato la suacon la cantante e compagna Camila Cabello . Qualche mese dopo il 23enne, in un'intervista a "Morning Mashup" di SiriusXM, ha spiegato che si stava "concedendo un'ampia tregua" per guarire dalla separazione. A marzo ha anche detto ai follower chedopo il loro addio. "Chi posso chiamare quando ho un attacco di panico? Chi chiamo quando sono, tipo, al limite?", aveva chiesto retoricamente in un video postato su Instagram. "Sento alla fine che sono davvero da solo, e lo odio".