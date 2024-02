Simone Maghernino realizza il suo sogno con due "Ali in tasca": volare sopra i pregiudizi

Volare oltre i muri del pregiudizio

Il cantante

Un sogno che si realizza e chissà, magari una carriera che prende il via. Il primo singolo di, 22enne di Foggia, si intitolae dal 7 maggio sarà disponibileproprio come i suoi artisti preferiti, da Jovanotti a Nek e Vasco Rossi. "Per gli altri non sono chi sono, io sono chi sembro": inizia così la canzone e bastano queste poche parole per far trapelare la volontà di Simone di abbattere ogni pregiudizio e far dimenticare all'ascoltatore quello che c'è dietro a questo lavoro, svolto con professionalità e passione impeccabili. Maghernino èMa provate a chiudere gli occhi e a sentire i versi del brano: "Gli occhi avventati che puntano il dito, che alzano muri e poi abbassano gli sguardi. Ora ascolta ti dico chi sono,. Che ha voglia di fare, di stare, ha voglia di essere. Di vivere la vita che mi è stata data a testa alta, sì, proprio come te", canta il giovane foggiano, in una denuncia in musica che ha tutto il sapore di riscatto. Ali in tasca è il suo piccolo grande miracolo, unche è anche. Nella sua San Severo i cittadini non vedono l'ora di ascoltare la sua canzone e così la sua famiglia e il gruppo di amici di Simone, il cui supporto è stato fondamentale per realizzare il suo sogno . "In casa si respira aria di festa, finalmente ho visto il viso di mio figlio illuminarsi con un sorriso meraviglioso, fatto di", racconta all'Ansa, autrice del testo. "Mi dice 'Mamma, sono tanto contento. Ho fatto una cosa bella, vero?' e, superando le sue ritrosie, ricambia il mio abbraccio. Sì – aggiunge la donna – lui ha fatto davvero una piccola grande rivoluzione. Senza armi, ma a colpi di emozioni". Il merito, lo sanno tutti, è soprattutto il suo, del ragazzo che da anatroccolo si sta trasformando in un cigno, che con la sua voglia di farcela è riuscito ad abbattere quei muri e quegli sguardi di chi crede che l 'autismo debba per forza essere invalidante. Simone ha spiegato quelle ali ed è pronto a volare nel mondo della musica, che si arricchisce così di un interprete e di un progetto ambizioso, capace di rompere gli schemi e incrinare la rigidità del conformismo, per valorizzare il bene più prezioso:Simone Maghernino è nato a Foggia 22 anni fa, con il suo. Nel corso della sua infanzia e adolescenza ha imparato a convivere con l'autismo, una condizione che – come spesso accade – lo ha costretto ad affrontare il disagio e la malinconia della solitudine causata dalla sua condizione e da come questa viene percepita. Con impegno e determinazione, combattendo i pregiudizi, Simone ha però sempre cercato di portare avanti le sue, come il basket, l’informatica, ma soprattutto la musica, studiando anche pianoforte. E così, piano piano, passando dal cantare a squarciagola le canzoni dei suoi artisti preferiti nella sua cameretta, col coraggio e, è riuscito ad incidere un suo brano che sta per approdare sui più noti digital store. Con l'aiuto di sua madre Luisa, che ha scritto il testo fermamente convinta che in questo mondo ci sia posto per tutti, del cantautore, autore della musica (e canta insieme a Simone), e di, che ha arrangiato e mixato il brano, è nata Ali in tasca. Quattro minuti intensi, un invito ad eliminare il filo spinato dell’indifferenza, ricucendo il sentimento della fratellanza e dell’accettazione di chi non è come noi. "Non fermarti a ciò che non so fare,".