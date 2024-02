“Sulla stessa strada”, il viaggio a scopo benefico di Martina Maccari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiPlay (@raiplay_official)

”, il viaggio a scopo benefico di, moglie del calciatore Leonardo Bonucci, sbarca su. Il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci è legato a Martina Maccari dal 2008. I due si sono sposati nel 2011 e hanno tre figli: Lorenzo, Matilda eche nel 2016 è stato ricoverato pera causa di una grave patologia, da cui è guarito.Maccari, classe 1985, ex modella con un profilo social molto seguito, nelha organizzato un viaggio a piedi lungo il Po , una camminata “per imparare a donarsi e a donare”. E’ partita dal Lido di Volano (Ferrara) ed è arrivata, dopo 26 giorni di cammino ai piedi, a Torino, per la precisione all’Ospedale Regina Margherita. La donna, seguendo il percorso del Po, lungo la ciclovia del fiume, la più lunga d’Italia, ha percorso. Il motivo? Ladella famiglia Bonucci verso l’ospedale Regina Margherita dove fu operato il figlio Matteo. “Quando ho incontrato ildel Regina Margherita, nel momento più difficile della mia vita, rischiavo di perdere tutto e mi è stata donata una nuova vita. È proprio da questo dono che è nato Nèttare” le parole della donna sul sito “Nèttare”, un progetto video editoriale nato dall’esigenza dicon altre persone un terreno comune, fatto di sentimenti profondi, storie di vita, coraggio, resilienza e solidarietà per affrontare insieme le stesse difficoltà, le stesse paure e superarle.Lapartita da sola “per imparare a donarsi e a donare” e per contribuire all'acquisto di un esoscopio neurochirurgico, tramite la Onlus Neuroland, è arrivata a destinazione insieme ad. E in tanti hanno partecipato al progetto: alcuni prendendo parte all'intera camminata, altri partecipando a singole giornate o donando online sulle pagine e sui canali social di Nèttare e con la loro partecipazione agli incontri lungo la strada o agli eventi creati ad hoc.” è dunque la storia di un viaggio, di una donna, di una madre. E’ la storia di tutta una comunità di persone che ha deciso di proseguire questo percorso accanto a Maccari. E adesso questo viaggio è diventato unche dal 7 aprile si più vedere su Raiplay. “Un passo dopo l’altro, per la vita e la solidarietà verso la neurochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino ma soprattutto perché ognuno, dentro di sé, ha un motivo per farlo” recita l’anteprima del docufilm, sul sito ufficiale di Raiplay.