Tale e Quale Show, Carlo Conti e la frecciatina sul blackface: “Ora non offendetevi per il whiteface”

”. La frecciata cheha scagliato nell’ultima puntata di "Tale e Quale Show", richiama alla memoria la polemica mai sopita del ' blackface ’, ma questa volta al contrario. Per comprendere la battuta non causale fatta dal presentatore fiorentino, bisogna riavvolgere il nastro e risalire all’origine della questione. Quando, sempre in questo stesso programma, ma un paio di anni fa, Conti era stato accusato, neanche troppo velatamente, di "" per aver portato in scena la tecnica del cosiddetto ‘ blackface ’. In una trasmissione dove i concorrenti si sfidano a colpi di imitazioni, per essere il più possibile, il ricorso al trucco dovrebbe essere scontato. Invece quel che accade in camerino è stato assimilato alla pratica del ‘blackface’, che, praticato in ben altri contesti, rimanda invece all’usanza delle, con intento spesso irrisorio, di dipingersi il volto di scuro per riuscire ad imitare le caratteristiche e le fattezze delle persone di colore.In quell’occasione fu il rapper Ghali ad essersi lamentato per un’imitazione a suo dire alquanto irrispettosa. La Rai decise, allora, di prendere provvedimenti imponendo uno stop al ‘blackface ’ nelle trasmissioni. Tutto risolto? Non si direbbe proprio, visto che si è tornati sulla questione, proprio sullo stesso palco e nello stesso show dove tutto ha avuto origine. L’occasione è stata offerta da, modella e volto noto televisivo che ha lavorato anche al programma l'Eredità, che ha cantato la canzone "Chega" di Gaia. La truccatrice, per renderla più possibile somigliante alla giovane stella uscita dalla scuola di "Amici" e che nel 2021 ha calcato anche il palco di Sanremo, ha dovuto. Da parte sua Carlo Conti ha colto al volo l'occasione per ritornare su quella polemica che evidentemente non deve aver mandato giù: “Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca – ha detto -”. La stessa Samira nella clip pregara ci aveva scherzato su dicendo: “La cosa che mi spaventa è che dovrò essere bianca… povera la truccatrice!”.Dopo la sua esibizione e dopo i verdetti dei giudici, Carlo Conti ha preso la parola: “Voglio dire una cosa importante. Noi – ha sottolineato - da qualche anno, tant’è vero che Samira, che è di colore, è qua anche per interpretare tanti cantanti di altri colori. Perché c’è questa sensazione, questa sensibilità del blackface. Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, spero che nessun bianco si offenda per il whiteface”.Una risposta chiara e diretta alle tante e ingiustificate accuse che gli sono piovute addosso. Prima di questo momento era stato lo stesso Conti, nel 2020, a chiarire la sua posizione e il senso del programma, che non è minimamente sfiorato da alcun intento razzista: "Qui a 'Tale e Quale' facciamo tutti i grandi artisti – aveva precisato Conti -. A noi. Per noi si tratta di celebrazioni di grandi artisti”.