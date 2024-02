The Idol, Lily-Rose Deep tra amore tossico e sessualità fluida

L'amore tossico di Lily-Rose Deep

Scene di sesso

Gli esordi nel mondo della moda

La carriera da attrice

Il rapporto tra padre e figlia

Sessualità fluida

Body shaming

Nella serie "The Idol" c'è unpernella realtà la figlia di Johnny Depp vive una sessualità fluida. Arriva ill’attesissima serie tv “” con protagonista l’attrice e modella, figlia del “Pirata dei Caraibi” e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, al suo primo ruolo importante.Diretta dal creatore di “Euphoria”, " The Idol " – che in Italia sarà visibile su Sky e in streaming su Now – ha come protagonisti Abel Tesfaye, più noto come, performer in vetta alle classifiche e l'anno scorso protagonista dell'half-time del Super Bowl così come del Coachella, e la figlia d’arteal suo primo vero ruolo importante. E, così come la serie. Hbo, infatti, ha presentato questa suo nuovo show descrivendolo come “” ideata da “: The Weeknd e Levinson”. Al centro di tutto c'è Depp che interpreta, un’aspirante pop star che dopo un esaurimento nervoso, il quale ha fatto deragliare il suo ultimo tour, è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande ed'America. Sul suo cammino incappa in losco impresario di un nightclub di Los Angeles a capo di una setta contemporanea,(The Weeknd) e ne subisce completamente l'influenza.A fare da sfondo, c'è l'industria della musica con l'ovvio corollario di sesso,e trasgressioni varie. Un personaggio ‘forte’ che ha permesso all’attrice di mettersi alla prova everso un pubblico che l'ha conosciuta solo per interpretazioni minori. “. Credo non ci possa essere regalo più grande per un'attrice che un'interpretazione di questo genere” le parole di Depp in una rara intervista rilasciata qualche mese fa a “I-D”. Il personaggio di Jocelyn, secondo l'attrice, èe le ha dato la possibilità di scavare nell'intimità di una persona molto differente da lei, rimanendone completamente affascinata.Dalle prime immagini trapelate non mancano molte ledi cui è protagonista, ma anche quelle in cui si è dovuta esibire di fronte a un grande pubblico, si è messa alla prova ino ha dovuto interpretare stranezze e fragilità del suo personaggio. Per quanto riguarda il rapporto tra, secondo alcuni rumors riportati da “Variety”, ci sarebbero stati vari cambiamenti di script durante la produzione perché previste in originee disturbanti a livello sessuale. La stessa Hbo, in un comunicato, ha fatto sapere che “l’approccio iniziale delle serie e la sua produzione nei primi episodi purtroppo non combaciavano con gli standard di Hbo e quindi abbiamo scelto di modificarli”, aggiungendo che “in tutto il processo il team creativo si è impegnato per creare, collaborativo e di mutuo rispetto”. Anche Lily-Rose Depp ha fatto sapere a “IndieWire” che Levinson è “il miglior regista con cui abbia mai lavorato” e che “non mi sono mai sentita cosìin un ambiente creativo, le mie opinioni più che mai tenute in considerazione”.Figlia del divo americano Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp nasce ilnel comune francese Neuilly-sur-Seine, a nord-ovest di Parigi. Cresciuta tra la capitale francese e Los Angeles, ha iniziato a lavorare comeper un servizio fotografico per la rivista australiana “Oyster”. Nel 2015 viene scelta da Karl Lagerfeld come nuovo volto di Chanel e testimonial per la collezione di occhiali “Pearl Eyewear”, e nello stesso anno compare nel video musicale di “” del rapper irlandese Rajjie Snow. L’anno successivo diventadel profumo più venduto al mondo, Chanel Nº 5 L'Eau.L’esordio cinematografico è del 2014, un piccolo ruolo nel“Tusk” di Kevin Smith, che la dirige anche nel 2016 in “Yoga Hosers - Guerriere per sbaglio”. Sempre nel 2016 è la ballerina Isadora Duncan nel film francese “”, presentato al Festival di Cannes. Per questa interpretazione riceveal Premio César come miglior attrice esordiente e al Lumière come rivelazione femminile. Nello stesso anno veste i panni della fantomatica sensitiva Kate Barlow in “Planetarium” al fianco di, che la sceglie personalmente nel cast per sostenere il ruolo di sua sorella minore. Nel 2018 recita insieme a Louis Garrel e a Laetitia Casta ne “”, per il quale ottiene nuovamente la candidatura al César come miglior attrice esordiente e la nomination al Romy Schneider. Depp appare anche nel documentario “” con Priyanka Chopra: la pellicola, distribuita da Netflix nel febbraio 2019, vince l'Oscar per il miglior cortometraggio documentario. Nello stesso anno appare nel film Netflix “” nel ruolo di Caterina di Valois, regina consorte di Enrico V d'Inghilterra, con Timothée Chalamet, Robert Pattinson e Ben Mendelsohn. Tra gli ultimi lavori, il thriller fantascientifico “” (2021) diretto da Neil Burger.C’è untra Johnny Depp e la figlia la quale lo hadopo le accuse avanzate da Amber Heard , l’ex moglie del divo. L’unione padre-figlia è poi suggellata dache la ragazza gli regalò anni fa e che ora è diventato il suo portafortuna.Nel 2015 la 24enne ha aderito al progetto “” a supporto della comunità Lgbt, contro lee in quella occasione ha dichiarato di non essere etero al 100%. Definisce, infatti, la sua sessualità fluida il che vuol dire che pensa che non si dovrebbero mettere etichette sui propri gusti sessuali.Non immune alle critiche di body shaming che la definiscono, Lily-Rose ha dichiarato in un’intervista di aver sofferto, anche lei come altre celebrità, di anoressia in passato, facendo a lungo i conti con questo disturbo alimentare.