Timothée Chalamet infiamma la Mostra del Cinema. Sui giovani: "Sui social sempre sotto giudizio"

Look da star e fan in delirio

Il discorso di Timothée Chalamet

"Bones and All" tra love story e horror

oggi per la mia generazione, sei perennemente sotto il giudizio delle persone con i social media". Parola di, l'attore statunitense con cittadinanza francese alla 79^ Mostra del cinema di Venezia per la presentazione del film "", in cui è stato diretto di nuovo da Luca Guadagnino, "quasi un padre per me". Il 26enne, infatti, è stato letteralmente lanciato al successo con "Chiamami col tuo nome", film del regista italiano che gl'è valso anche la candidatura agli Oscar.ad attendere la star, che ha recitato anche nel kolossal "" di Denis Villeneuve, consacrandosi così al grande pubblico. Timothée Chalamet è arrivato - come di consueto - in motoscafo al Lido di Venezia ed è stato accolto dai fan impazziti, soprattutto giovani e giovanissimi, che si sono accampati dalla mattina presto a ridosso del red carpet della Sala Grande per vederlo passare alla premiere del film in concorso per il Leone d'oro. Alcuni sono riusciti a scattarsi un selfie con l'attore che indossava unacon'hot' lasciatae grandi occhiali da sole, che ha tolto e ri-indossato mentre si prestava agli scatti del pubblico. Acclamato come le star del passato, il 26enne arriva sul tappeto rosso, 'scappa' a sorpresa dai fan all'entrata, torna davanti ai flash, sorride con sguardo scanzonato, ammicca, e il Lido si infiamma. Con l'arrivo sul red carpet di Taylor Russell McKenzie, la coprotagonista di "Bones and All", il primo (di cinque) film italiano in Concorso alla Mostra, diventa chiaro che il rosso del look dell'attore è parte di una: l'attrice canadese è infatti vestita di bianco e verde, e l'abbraccio tra i due ricompone il vessillo. Sul tappeto rosso anche il regista Guadagnino e il resto del cast della pellicola, una storia di amore e cannibalismo, horror e romantico."Essere giovani oggi per la mia generazione non è affatto facile, sei perennemente sotto il giudizio delle persone con i. È stato un sollievo interpretareinterno senza la possibilità di andare su Instagram o TikTok per vedere come ti adatti". Il tema del film "Bones and All", primo girato in America da Guadagnino, secondo Chalamet, rispecchia la società attuale, sempre pronta a marginalizzare e a giudicare, soprattutto sui social. "Non posso immaginare - ha detto l'attore - cosa si provi ad essere giudicati dai social media, pensi di trovare lì la tua tribù. È difficile vivere così, credo che ilsia nell'aria - aggiunge pessimista -. Questo film, per me, mette in luce questi aspetti". Il 26enne, nella produzione, è Lee, "", in fuga dalla famiglia, dal paese dove abita, in fuga anche da se stesso, è continuamente giudicato,, consapevole di non riuscire ad impedirsi di, per quello si nasconde, vive ai margini. E quanto incontra Maren (Taylor Russell), 18enne in fuga per lo stesso motivo, abbandonata dal padre, in cerca della madre che non ha mai conosciuto e che le ha trasmesso il cannibalismo, "provano la possibilità di vivere l'impossibile", come spiega Guadagnino. ", tragica, fortissima", dice la star americana, fino alle estreme conseguenze. L'amore ci salva e ci libera? "Il film parla di questo tentativo, se invece la domanda è personale rispondo che", ci tiene a specificare. L'amore è la chiave per provare a cambiare un destino, "nello specchio dell'amore trovano un modo di crescere, di formarsi, in questo è stata una grande esperienza formativa, cui ha contributo la vita in pandemia, la sensazione di isolamento che tutti noi abbiamo provato a me come ad altri giovani ci ha rallentato la possibilità di capire chi siamo nel mondo, ci ha in un certo senso sospesi, tagliati fuori dal contatto sociale che ci aiuta a capire dove siamo". Nonostante la premessa horror, Bones and All è alla fine ancora un dramma di formazione , in linea con altri film di Guadagnino, raccontando sotto metafora e sotto la patina degli anni '80 di due giovani disertori della società che sono, del saper stare al mondo, di trovare persone simili, la loro tribù. Qualcosa che ha molto a che fare con l'attualità.In comune, idi "Bones and All" di Luca Guadagnino (primo film italiano in concorso alla Mostra del cinema di Venezia) - Maren (Taylor Russell) e- hanno il fatto di aver iniziato, fin da piccoli, mangiandosi le rispettive baby sitter. A questo si aggiunga che, in questo caso il solo Lee, ha risolto il complesso di Edipo nel modo più semplice: si è mangiato il padre. Un film coraggioso, un lavoro sicuramente di confine, estremo quello diretto da Luca Guadagnino, primo italiano dei cinque in corsa in questa 79^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Una produzione che si srotola su due registri stridenti: laon the road e(metafora di chi vive ai margini ed è in cerca di identità). Che ha ricevuto scroscianti applausi dopo la prima proiezione mattutina dedicata agli accreditati e dopo, in conferenza stampa. Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Camille DeAngelis, la pellicola ha chiamato all'appello un cast stellare, composto appunto da Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny, Jessica Harper, David Gordon Green, Michael Stuhlbarg e Jake Horowitz, per raccontare una storia d'amore e di cannibalismo ma anche quella di due ragazzi, che vivono ai margini di una società che non riesce a tollerare la loro natura."Bones and All" è ildi Guadagnino. "Il paesaggio americano mi ha formato e influenzato. Quando ho letto la sceneggiatura mi è subito piaciuta la storia di questi due 'drifter' senza identità alla ricerca di una possibilità nell'impossibile", ha detto il regista. Per Chalamet è una metafora di coloro che sono alla ricerca della loro tribù: "La mia l'ho trovata in Europa ma anche in tanti altri posti. Quest'anno, però,ed è stato difficile ritrovarla, perché ho due genitori che hanno un background diverso", ha raccontato la giovane star. "Inoltre, 'Bones and All' è stato realizzato durante la pandemia e abbiamo provato una forte sensazione di isolamento senza la socialità. E così - ha proseguito l'attore - abbiamo trovato il nostro ruolo nella storia, quello di Maren e Lee: sono personaggi senza identità che, che li fa crescere e li forma".