Tornano gli storici Incontri Internazionali di Cinema e Donne. Dignità e diritti al centro del festival

La tenacia delle donne. La loro creatività, la loro resistenza. Si chiamano: organizzavano da tempo immemorabile gli "". Uno dei pochi festival, in Europa, dedicati al cinema fatto dalle donne . A Firenze, sede delle proiezioni, sono passate negli anni tante protagoniste del cinema internazionale: da Agnès Varda a Margarethe von Trotta, la regista Leone d’oro a Venezia con "Anni di piombo", dall’italiana Alina Marazzi alla francese Coline Serrau. Poi, l’anno scorso, lo stop che sembrava definitivo. I titoli di coda su un festival che aveva celebrato, nato nella temperie del femminismo e delle utopie della fine degli anni ’70, cresciuto attraverso gli anni del riflusso, del disimpegno, dei modelli maschili che dominavano il cinema, dai muscoli di Stallone e Schrwarzenegger alla fisicità prorompente di Tom Cruise.Anno dopo anno, quella di Paola, Maresa e delle loro collaboratrici è stata unafra finanziamenti che non arrivavano, ospiti difficili da far arrivare, concorrenza con altri festival magari più glamour. L’anno scorso, niente più finanziamenti, edizione saltata. Titoli di coda di un festival dalla lunga storia, veniva da pensare. Era una triste storia. In tempi di #MeToo, di nuova sensibilità per i temi che riguardano la dignità delle donne, i loro diritti, la loro visibilità, si spegneva la luce su un festival che da quarant’anni raccontava le donne e le loro battaglie. E invece no. Con tenacia ed entusiasmo, Paola e Maresa ce l’hanno fatta. L’. Alcuni finanziamenti sono arrivati: quanto basta per organizzare il festival, che si svolgerà in due tranches.Il 20 e 21 settembre al cinema La Compagnia di Firenze, verrà consegnato – a cura del festival – un premio molto importante a due registe donne. È il "", istituito dal comune di Firenze con il sostegno di Unicoop e dell’Unione europea. Il Sigillo della pace è un premio che va a registe che affrontano temi di grande importanza civica e sociale: guerra, razzismo, oppressione sessista, e che propongono l’incontro fra culture diverse. Il 20 settembre sarà premiata lapolacca, autrice del film "Mr. Jones". Il premio le sarà consegnato alle 21, a seguire proiezione del film. E non si tratta di un film qualunque: interpretato da Vanessa Kirby, la splendida attrice britannica Coppa Volpi a Venezia per "Pieces of a Woman", il film diretto da Agnieszka Holland racconta la. Ovvero, la violenza atroce che i russi perpetrarono contro gli ucraini nel 1932, provocando la morte di dieci milioni di persone. Come? Semplice: sequestrando loro tutta la produzione di grano, lasciando loro meno del necessario per sopravvivere. Una sorta di Olocausto passato sotto silenzio, messo a tacere dai media e – ovviamente – dai sovietici, e riemerso solo da pochi anni in tutto il suo orrore.Il 21 settembre, il Sigillo della pace verrà consegnato ad, attrice francese di origini senegalesi, in questo caso autrice del documentario "", storia di una ragazzina che vive nele percorre chilometri per procurare l’indispensabile alla sopravvivenza della sua famiglia. Un pellegrinaggio quotidiano che molte ragazze come lei condividono, in Niger. L’acqua, il grano. Le basi della vita, di questa vita e di questo benessere che abbiamo dato troppo a lungo per scontato. Film come questi ci fanno capire che niente è scontato. E magari non è un caso che siano due donne ad averli realizzati. Intanto, buon lavoro a Maresa d’Arcangelo, a Paola Paoli e al loro staff, ritornato in pista.