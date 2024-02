"Un trapianto di fegato mi ha salvato la vita"

Aido e la donazione di organi

Il film che racconta l'esperienza di Filippo Laganà

La nuova vita dopo il trapianto

“Sono arrivato davanti alla, e poi qualcuno ha deciso che non era il turno mio. Mi sembrava scortese andarmene adesso, con ancora tante cose da fare…”. Chi parla è Filippo Laganà, giovane attore e figlio d'arte, salvato grazie a un trapianto.“Sì: Aido sta facendo una battaglia importantissima per la donazione di organi . In questo momento se rinnovi la carta di identità ti viene fatta una domanda: vuoi donare gli organi? Aido cerca di eliminare questa domanda e trasformarla in: non vuoi donare gli organi? Con i tuoi organi, dopo che sei morto, che ci devi fare? Invece, con una donazione puoi salvare sette vite”.La nostra sanità viene tanto massacrata, ma quando si tratta di cose serie interviene e interviene con la massima qualità” dice Filippo Laganà. Lo intervistiamo nella nave che da Capri lo sta riportando sulla terraferma, dopo aver ricevuto un premio.Si chiamail film nel quale Filippo Laganà interpreta se stesso. E racconta la sua esistenza di ragazzo che, a 26 anni, di colpo precipita nel tunnel di una malattia rara, fino a quando, il 28 gennaio 2019, un trapianto di fegato gli salva la vita. Il film, adesso su, è stato distribuito in molti paesi all’estero e ha spinto alcuni governi – quello albanese, fra gli altri – a rendere i trapianti disponibili gratuitamente nel servizio sanitario nazionale.Filippo è un ragazzo di 29 anni, con un sorriso che s’illumina di continuo, mentre racconta la sua storia. Al festivalè stato premiato dal regista Jim Sheridan – “Il mio piede sinistro”, “The Boxer” – con il Best Debut Award. Filippo Laganà è un giovane attore in ascesa: figlio d’arte, il padre è, uno degli allievi di Gigi Proietti e del suo laboratorio teatrale. Nel film, il padre è interpretato da Massimo Ghini, mentre Nancy Brilli è la madre. La regia è di Pierluigi Di Lallo.“Durante un viaggio negli Stati Uniti, nel 2019, ho avvertito dei fortissimi dolori addominali. Pensavo a una indigestione, a un colpo di freddo: ma i dolori non passavano. Il responso dei medici è stato terribile: l’unica speranza di sopravvivere era un trapianto di fegato d’urgenza”.“Una malattia genetica rara di cui non ero assolutamente a conoscenza. L’ho saputo in maniera un po’ brutale”.“Sì: in quattro giorni. Non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto. Data la gravità del caso, mi hanno messo in testa alla lista delle persone in attesa di trapianto. Dovevano operarmi subito, e comunque i rischi erano altissimi. Mi hanno operato, ed eccomi qua”.“Ci ho messo un anno per riprendermi, sono arrivato a pesare quaranta chili, che per un ragazzo di un metro e novanta sono pochi. Alla fine del film ci sono delle immagini vere di me in ospedale, e si può comprendere meglio in quali condizioni fossi”.: un paradosso, per un romanista sfegatato come me, avere una malattia col nome dello storico capitano della Lazio…”. E il sorriso si riaccende.“Non solo: ma mi permetto di ricordare che in Italia, pagato dalle nostre tasse. In America solo l’intervento costa 800.000 dollari. In più ci sono le spese per i ricoveri, le parcelle e tutto il resto. Noi in Italia siamo molto fortunati”.“A Tor Vergata, a Roma. La nostra sanità è vero che è in grande difficoltà, ma non ci mancano medici e competenze. E riesce a fare grandissime cose”.“Ci sono. E ognuno di noi può salvare una di loro”.“Un produttore mi ha chiesto di raccontare la mia storia: ma non immaginavo che la avrei interpretata proprio io. Rivivere le stesse scene, gli stessi momenti a distanza di tre anni è stata un’esperienza pazzesca. Il film è stato visto da due milioni di persone in tv e adesso sta facendo il giro del mondo. Se potrà servire a incoraggiare i trapianti e a essere d’aiuto per le persone che adesso stanno affrontando un problema come il mio, ne sarò felice”.