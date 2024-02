Ambra Sabatini record del mondo nei 200m: la campionessa paralimpica verso nuovi orizzonti

Alleincantò il mondo intero andandosi a prendere l'oro nei 100m davanti alle compagne di nazionale Martina Caironi e Monica Contrafatto. Ma, 20 anni, di Porto Ercole (Gr), non si accontenta di aver già vinto la medaglia più ambita e prova a raddoppiare: nell'ultima giornata dell'Italian Open 2022, meeting internazionale del circuito World Para Athletics Grand Prix, a Jesolo, domenica 8 maggio la velocista azzurra ha infranto il precedente, andando a segnare il nuovo primato in. È ladella categoria a scendere. Sabatini, tesserata per le Fiamme Gialle, si dimostra ancora una volta una ragazza dalle mille risorse, visto l'enorme miglioramento –quasi 2 secondi– rispetto al precedente miglior tempo, siglato dall'altra campionessa azzurra ( e suo modello , nel 2015. "L’emozione era tanta. L’obiettivo era di scendere sotto i 30 secondi, ma considerando che era la prima gara, non ci speravo", spiega la ventenne prodigio al termine della gara. "È stata tirata, ho cercato di riprendere chi era davanti a me (Agnese Spotorno della categoria T20) e ce l’ho fatta – aggiunge Ambra, che sogna già in grande –. Mi piacerebbe che questa gara fosse inserita come".Laazzurra, vera e propria rivelazione dell'ultimo anno,visti i risultati raggiunti in pochissimo tempo – basti pensare che quelle nipponiche erano le sue prime Paralimpiadi – però non si accontenta e ha già ben chiari gli obiettivi nella mente: "Orae spero di abbassare anche questo record", afferma Ambra, già detentrice del primato mondiale (14.11) della gara regina da quella meravigliosa finale ai Giochi di Tokyo 2020 la scorsa estate. La soglia dei 14 secondi non appare più un miraggio e chissà che a casa Sabatini non arrivi presto un altro record.A Jesolo, in quello stesso stadio Armando Picchi che la vide affacciarsi al mondo dell'atletica paralimpica con la prima gara ufficiale nel 2020, la giovane toscana torna all'esordio –questa volta stagionale– in unae lo fa in grandissimo spolvero, dimostrando una forma e una mentalità da. Un anno da incorniciare, fino ad ora, ma la voglia di stupire e continuare a inseguire i propri sogni è tanta e già questa settimana, insieme alle ormai immancabili Martina Caironi e Monica Contrafatto, Sabatini sarà allo Stadio dei Marmi per il Roma Sprint Festival: appuntamento per giovedì 12 maggio.