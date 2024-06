Arianna Errigo piange davanti a Mattarella: “Mamma e atleta, donne possiamo farcela”

Non riesce a trattenere le lacrime, Arianna Errigo, quando il presidente della Repubblica la chiama insieme a Gianmarco Tamberi per ricevere il Tricolore che sventoleranno come portabandiera ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Come alfiere dell'Italia, ci tengo a rappresentare noi, mamme e atlete, e i loro sogni. Alle donne voglio dire di credere in ciò che desiderate, sempre”, dice la schermitrice 36enne, molto commossa.

Ha parlato quasi in lacrime, pronunciando con sentimento ogni parola: “Essere con voi è un'emozione immensa”. La Campionessa del mondo nel 2013 e nel 2014, più volte vincitrice in Coppa del Mondo, ha raccontato che quando ha saputo di essere la portabandiera “non ho dormito per diverse notti: un fatto paradossale visto che ho due bambini piccoli. Le emozioni per me sono tutto, con la scherma ne ho vissute tante, ma da poco la vita me ne ha regalate due enormi, i miei due bambini. È stata dura ho sofferto molto, la fatica è tanta, allenarsi è difficile e ci sono le preoccupazioni per i primi malanni, ma ce l'ho fatta e di questo sono fiera”. Sappiamo bene quanto la gravidanza, la maternità, siano ancora oggi un ostacolo – e non un incentivo, come invece dovrebbero essere – per la carriera di una donna, nel lavoro e nello sport, quando questo, come nel caso di Arianna Errigo, diventa a tutti gli effetti la principale occupazione.

I complimenti di Sergio Mattarella: “Straordinaria”

Nel suo intervento a conclusione della Cerimonia nei giardini del Quirinale, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha dedicato un passaggio proprio a lei: “Vorrei dire ad Arianna Errigo che desidero farle i complimenti in aggiunta ai tanti che sovente ha ricevuto per i numerosi successi individuali e collettivi che ha conseguito con le sue colleghe di scherma, i complimenti per questa capacità eccellente di far fronte a due impegni diversi: quello di mamma e quello di campionessa, è una dimostrazione straordinaria".