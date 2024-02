Arianna Errigo, dall’aborto alla gioia per la gravidanza gemellare. "Ai Mondiali ero già incinta"

Dopo l’ aborto , la schermitrice incinta di due gemelli. L’annuncio arriva direttamente via social dove laposta uno scatto con l’ecografia . “Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra pocoe non vediamo l’ora. La cicogna avrà un bel da fare…e anche noi”, scrive la 34enne originaria di Monza. Tra gli hashtag utilizzati dalla sportiva anche quello: il parto è quindi previsto a marzo 2023. E, quindi, era già in dolce attesa durante i Mondiali 2022, che si sono tenuti a Il Cairo in estate, e dove è riuscita a vincereindividuale e l’oro a squadre, dando seguito agli ottimi risultati già conseguiti agli Europei di Antalay. Forse, però, anche lei non sapeva che sarebbe stata una gravidanza gemellare . Ora, invece, la schermitrice è a conoscenza anche del sesso dei nascituri: un maschietto e una femminuccia.Errigo è sposata dal 2019 con ilnonché suo allenatore. E i due da tempo cercavano di allargare la famiglia. Ma la coppia ha dovuto fare i conti con un, poco dopo i Giochi Olimpici di Tokyo come racconta al settimanale “Diva e Donna”: “Luca lo desiderava da prima di me ma non è stato per niente facile. Dopo i Giochi ero rimasta incinta , ma ho avuto un aborto spontaneo, al terzo mese”. La perdita del figlio ha provocato“Ora so che capita a tante donne è quasi un fenomeno fisiologico, ma quando ti succede, non hai strumenti per gestire tutto quel dolore,” dice l’atleta. E aggiunge: “Ci sono ancora troppi tabù sul tema e non aiutano le donne a superare. Io poi ero stata molto male in quella gravidanza : nausee, vomito, stanchezza oltre il dovuto, poi l'aborto e un principio di depressione . E nessuno ti spiega che anche quello può capitare per via degli ormoni. Cosa mi ha aiutato? Tornare in palestra”. La campionessa del mondo 2013 e 2014, nonché oro a squadre e argento individuale alle Olimpiadi, ha nel mirino le Olimpiadi 2024 a Parigi. Dopo, ovviamente, essersi goduta i suoi