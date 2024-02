Bacio choc tra presidente e calciatrice: è polemica ai Mondiali femminili di calcio

Il bacio choc

Jenni ha hablado del beso de Rubiales. 💬 “Eh, pero no me ha gustado”. 🎥 @Jennihermoso pic.twitter.com/yj8h1p3r5W — Relevo (@relevo) August 20, 2023

"Eh, però non mi è piaciuto"

Le sorprese continuano

Com'è andata la partita tra Spagna e Inghilterra

E' polemica per ildel presidente della Federcalcio spagnolaalla calciatricedopo lada parte della sua nazionale femminile. Durante la premiazione infatti, il numero 1 della federazione si è avvicinato alla miglior marcatrice nella storia della nazionale spagnola e successivamente le ha dato un. Sui social e non solo tutti hanno commentato la scena dicendo che eraAlla cerimonia erano presenti anche il massimo dirigente della Fifa, Gianni Infantino , la regina di Spagna Letizia e l'Infanta Sofía che hanno stretto le mani alle neo campionesse festeggiando il primo trionfo storico in assoluto. Ed è proprio in quegli attimi che è successo l'impensabile con il numero uno della Federazione che si è lasciato andare ad une potremmo aggiungere anche. Quando la calciatrice è arrivata davanti al presidente, luicon entrambe le mani, l'ha baciata sulla bocca e l'ha abbracciata con grande partecipazione emotiva.Molti hannosostenendo che quello di Rubiales è stato un atto liberatorio dopo che il numero 1 della Federazione ha vissuto in prima persona tutta l'esperienza della nazionale, standole accanto durante tutti gli allenamenti, le partite e la vita quotidiana. Per altri invece è statocon tanti commenti negativi e con l'accostamento all'altro bacio famoso, anche in quel caso a scandire un'altra vittoria spagnola: quello tra Iker Casillas e la giornalista Sara Carbonero (che rivelarono la loro relazione dopo la finale dei Mondiali 2010).Negli spogliatoi durante la festa è arrivata, tramite i social, la spiegazione della stessa Hermoso: ". Stando a quanto raccontano i media iberici, la calciatrice non risulta avere una relazione con Rubiales. Ciò significa che quel bacio subito è stato datoMa le belle e brutte sorprese non sono finite qui. Nella diretta su Instagram della giocatrice del Barça, Salma Paralluelo, la vicenda è proseguita negli spogliatoi. Il numero 1 della Federazione ha voluto fare un doppio annuncio. Prima ha fatto sapere alle ragazze della nazionale che avrebbero ricevutoper l'impresa anche un viaggio a Ibiza. Poi facendo un salto in avanti, anche se l'impressione è che si trattasse di uno scherzo per sdrammatizzare l'equivoco della premiazione, ha affermato che proprio su quell'isola "si festeggerannoUn'altra frase che ha lasciato nuovamente di stucco tutto l'ambiente delle Furie Rosse.Sul trono del mondo, per la prima volta nella storia, ci va lache vince il Mondiale femminile 2023 , battendo 1-0 un'Inghilterra mai doma, che solo un anno fa vinceva l'Europeo in casa e oggi godeva dei favori del pronostico. Un match spettacolare, giocato da entrambe le nazionali a viso aperto e senza esclusioni di colpi. Partita che viene decisa al 29' del primo tempo dal sinistro velenoso e preciso di. Prima e dopo però succede di tutto: la traversa di Hemp, il palo di Salma, gli interventi di Cata e Earps, che al 70' para un rigore a Jenni Hermoso, concesso dopo il check Var per il fallo di mano di Walsh. L'ha le sue occasioni, ma paga la giornata no dei suoi talenti, Alessia Russo (sostituita all'intervallo) e Lauren James (entrata nel secondo tempo) su tutte. Nella file spagnole da sottolineare la prova maiuscola dila migliore in campo per distacco. La centrocampista del Barcellona, della quale anche Pep Guardiola è calcisticamente innamorato, regala giocate concrete e spettacolari, dimostrando una volta di più di essere la favorita numero uno per il Pallone d'Oro. E' la sua vittoria, quella dell'enfant prodige, un'ex ostacolista che ha lasciato l'atletica per il calcio, e del commissario tecnicoche, dopo l'ammutinamento di 15 calciatrici che lo avevano definito 'psicologicamente abusivo', è andato avanti per la sua strada prendendosi una bella rivincita.