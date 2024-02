Brittney Griner, continua il calvario: la Russia estende nuovamente la sua detenzione

Secondo CBS News, partner americano della BBC, in precedenza un tribunale russo aveva prolungato la sua detenzione fino al 19 maggio e poi di nuovo fino a metà giugno.

Ieri il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato "La nostra posizione per un po' di tempo su questo caso è stata molto chiara: Brittney Griner non dovrebbe essere detenuta per un solo giorno di più."

I funzionari del dipartimento di stato si sono incontrati lunedì con i compagni di squadra della WNBA della signora Griner per discutere del lavoro dell'amministrazione per riportarla a casa. "C'è molto da fare per riportarla a casa e al sicuro, gli addetti stanno lavorando incessantemente per farlo. Siamo qui per fare tutto il possibile per amplificare il caso e mantenere BG in prima linea, il che è più importante di qualsiasi partita di basket e qualsiasi altra cosa stia succedendo nelle nostre vite" ha detto la star di Phoenix Mercury Diana Taurasi dopo l'incontro, in una dichiarazione rilasciata dal team.

Petizioni online e We Are BG: tutto l'affetto intorno alla giocatrice

“Non c’è davvero abbastanza copertura mediatica su questa situazione” – aveva dichiarato lache ha organizzato unache ha già superato le. – “Se al suo posto ci fosse undel suo calibro, sarebbe sulle copertine non solo di ogni pagina sportiva ma di ogni testata del mondo”. La stagione WNBA sarebbe stata l'ottava per Griner. Ha vinto tre volte il campionato e sette volte il premio come giocatrice All-Star ed è considerata una delle giocatrici più dominanti nella storia del suo sport. Nelle ultime settimane i giocatori sia del campionato femminile che maschile hanno intensificato gli appelli alla sua liberazione indossando. Gli affetti della signora Griner e gli altri giocatori di basket sono stati in grado di comunicare con lei tramite e-mail. Le e-mail vengono stampate e consegnate a lei dal suo avvocato dopo essere state esaminate dai funzionari russi.