Chi è Willi Orban, il giocatore che ha messo in pausa il calcio per salvare delle vite

Difensore in campo ma anche nella vita. È questo Willi Orban, giocatore tedesco del Lipsia che in questi giorni ha deciso di non allenarsi con i compagni di squadra perché si sta preparando a fare una donazione di cellule staminali mettendo di fatto davanti questa opportunità al giocare una semplice partita di calcio.

Aufgrund dieses Spendenvorgangs setzt Willi #Orban seit Sonntag mit dem Teamtraining aus und arbeitet individuell. Ob er am Samstag (11. Februar) zum Heimspiel gegen Union Berlin im Kader stehen wird, ist noch offen. https://t.co/0SDC2ZHcAt — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 7, 2023

La storia del donatore idoneo

Chi è Willi Orban

Tutto è iniziato nelquando il calciatore si è registrato al, il più grande centro donatori del mondo con sede in Germania , a Tuminga. Pochi giorni fa il difensore è stato identificato comeper una persona con un tumore del sangue. Così si sottoporrà a una "aferesi periferica delle cellule staminali". Per prepararsi alla rimozione delle staminali, il 30enne ha ricevuto delle iniezioni speciali che assicureranno una maggiore produzione di cellule e il loro afflusso nel flusso sanguigno . Il prelievo è simile alla dialisi: il sangue viene prelevato, le cellule staminali filtrate e il sangue reimmesso in circolo. Alla Bild, il centrale ha dichiarato: "Ovviamente all'inizio sono rimasto sorpreso quando ho ricevuto l'informazione che ero un possibile donatore. Ma in nessun momento ho avuto dubbi, volevo avvicinarmi direttamente alla donazione . Questa è l'opportunità dicon uno sforzo minimo, non ci sono due opzioni per me. Spero vivamente che la mia donazione possa aiutare per guarire completamente il ricevente." Questo processo molto probabilmente non lo farà inserire nella lista dei convocati per il big match casalingo contro l'Union Berlino in programma il prossimo 11 febbraio. Ma Willi non ha dubbi: "Ovviamente è possibile che perda la partita contro l'Union, nonostante tutte le mie ambizioni sportive, in questo caso è secondario. E chiunque mi conosca sa che farò tutto il necessario per tornare in squadra il prima possibile". E per finire lancia un messaggio: "Vorrei vedere tante persone pronte a registrarsi come donatori. È davvero molto semplice, e io mi sento molto ben curato. Il mio esempio mostra che registrarsi è la scelta giusta".Nato in Germania da padre ungherese e madre polacca, Orban inizia la sua carriera nelle giovanili del Kaiserslautern all'età di 6 anni. All'età di 19 anni fa l'esordio nella massima serie, durante la partita persa 3-0 in casa, contro il Bayern Monaco subentrando al 87' minuto, al posto di Thanos Petsos. Nella stagione seguente, fa parte della seconda squadra, riuscendo a giocare con la prima solo 7 partite segnando anche un goal. In 4 stagioni con il Kaiserslautern colleziona 77 presenze 8 goal e 3 assist, tra campionato e coppe. A luglio del 2015 passa per 2 milioni di euro al RB Lipsia prendendo la maglia numero 4 facendo l'esordio nella partita vinta per 1-0 contro il FSV Frankfurt. Il primo goal invece avviene il 19 febbraio 2016 al 25' minuto del primo tempo nella partita vinta 3-0 contro l'Union Berlino. Al termine della stagione 2015-16 in Bundesliga, Orban colleziona 32 presenze, 1 goal e 1 assist. Nella stagione successiva resta al RB Lipsia, diventando il vice-capitano della squadra alle spalle di Dominik Kaiser, dopo un anno dal suo arrivo. Infine diventanella stagione 2017-18 andando subito a segno alla seconda giornata di campionato contro il Friburgo (la partita terminerà 4-1 per il RB Lipsia). Viene convocato inU-21 da Horst Hrubesch, esordendo il 13 novembre 2014 nell'amichevole contro l'Olanda, giocando gli ultimi 7 minuti della partita. Il primo di ottobre accetta la convocazione da parte del CT dell'Ungheria Marco Rossi. Il 15 novembre successivo, segna la sua prima rete in maglia magiara nella partita di Nations League vinta dall'Ungheria per 2-0 in casa contro l'Estonia. L'8 giugno 2019 sigla una doppietta decisiva nella partita vinta per 3-1 in trasferta contro l'Azerbaigian, valevole per le qualificazioni al campionato d'Europa 2020.