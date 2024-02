Dopo 33 anni il Tour de France riapre alle donne. 8 tappe per una futura parità di genere

Quando la ciclista statunitense Marianne Martin vinse il primo Tour de France femminile nel 1984 aveva 26 anni e le cose sembravano molto diverse per le cicliste. In particolare, la ciclista non aveva né stipendio né radio. Durante una gara a tappe a Grenoble, in Francia, ha guidato davanti al gruppo per oltre 30 miglia. "Non sapevo dove fossero, quindi ho solo spinto avanti, pensando: 'Mi prenderanno", ha ricordato Martin, ora 64enne. "Ma non l'hanno mai fatto". I 10 minuti che ha guadagnato sul gruppo durante quella cruciale gara a tappe, le hanno dato la sicurezza di vincere l'intero Tour, che allora era una gara a 18 tappe.