Hernández nel mirino dei tifosi napoletani: insulti e minacce sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Insulti e minacce contro Hernández e il figlio

L'odio non è giustificabile

Leao al fianco del compagni e le scuse di alcuni tifosi del Napoli

Frasi vergognose di leoni da tastiera che non conoscono il rispetto:, calciatore del Milan, ha pubblicato il 7 aprile scorso un post su Instagram per celebrare il. Alcuni teneri scatti del giocatore francese, di origine spagnola, con il suo bambino sono però stati presi di mira da un gruppo di, forse galvanizzati dalla sconfitta della loro squadra proprio contro i rossoneri (per 1 a 0) nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League.Insulti, minacce, auguri di morte: sotto al post del difensore i commenti offensivi si sono sprecati, rivelando gli istinti più bassi e biechi degli utenti, che si sono scagliati in particolare proprio contro il bimbo. Affermazioni che, a dirla tututta, sono difficili anche da riportare considerata la loro violenza, l'odio e la cattiveria contenute in poche parole digitate d'istinto, a sporcare un tenero momento familiare.E allora quel "Tanti auguri amore mio 💙Papà ti ama tanto 💙 1 anno🥳♥️" scritto dal 25enne, pazzamente innamorato del piccolo, passa in secondo piano di fronte a commenti come "" o "In finale al mondiale hai pianto poi??? Il Maradona ti aspetta strunz!!!!". Ma c'è anche chi è andato oltre, si lascia andare e senza alcun freno inibitore scrive: "" (il riferimento, nemmeno a dirlo, è disgustoso) e "ti devi svegliare elegante" (riferimento abbastanza eloquente all'abbigliamento del defunto nella bara).Purtroppo la frangia più estrema dei tifosi del Napoli (anche se, specifichiamo, l'odio in Rete non ha colori) non si è limitata agli insulti nei confronti del calciatore, arrivando a rivolgere minacce e nefandezze oscene al bimbo. Tra le frasi che gelano il sangue c'è, ad esempio, quella in cui un utente scrive "gli deve venire una", ma c'è anche chi va oltre, spingendosi ad augurare addirittura "", che in italiano sarebbe "tuo figlio deve morire".Quella che si è scatenata sotto il post del difensore rossonero Theo Hernández è una shitstorm a tutti gli effetti insomma, chené un perché che tenga. Non può e non deve essere certo laa giustificare questo tipo di affermazioni e comportamenti, anche se l'avvicinarsi al ritorno dei quarti di Champions League al Maradona (domani sera, 18 aprile) e la voglia di riscatto nei confronti del Milan fanno salire la tensione tra i tifosi partenopei.E non basta certo chiamare in causa alcuni gesti 'plateali' compiuti dal terzino sinistro sul campo, nel corso della partita giocata a San Siro, a cui invece alluderebbero i più intransigenti tra chi ha commentato sotto il suo post. che, ribadiamolo, non aveva nulla a che fare con il calcio , ma riguardava un momento familiare, privato, del giocatore francese.Per fortuna, comunque, oltre agli insulti e alle offese, già poche ore dopo, tra i commenti al post del 25enne c'è stato anche chi ha voluto prendere le distanze da quelle dichiarazioni, pur facendo il tifo per la stessa squadra degli haters o provenendo dalla stessa città. "da ogni atto di insulto verso la tua famiglia. Non siamo tutti così e nel mondo purtroppo ci sono sempre persone che a quanto pare non sanno il significato (del) 'Rispetto'. Tutta la mia solidarietà!" scrive ad esempio un utente. Altri ci tengono a ribadire: "di essere della stessa città di quei 5 rincoglioniti che hanno fatto quei commenti" e "I tifosi del Napoli e di tutte le altre squadre si chiamano 'tifosi' perché devono TIFARE, queste persone becere non sono tifosi ma animali. Devono soload un bambino. A volte ci si dimentica che oltre al calcio, queste persone quando escono dal campo e tornano a casa sono semplicemente persone come noi, che vorrebbero vivere una vita serena". Su Twitter ha detto la sua sulla vicenda anche il compagno rossonero di Hernández, Rafael Leao : "Purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno- scrive il portoghese -. Non succede niente fratello, Dio è sempre con la tua famiglia".