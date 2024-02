Il Bayern Monaco dona 700 chili di cioccolato ai poveri

Ogni promessa è debito. O quasi. Tutto è nato da parte di Yann Sommer, portiere elvetico del Bayern Monaco che, in occasione della partita valida per gli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, aveva promesso al suo compagno e collega del reparto difensivo Matthijs de Ligt un "camion pieno di cioccolato" come ringraziamento per aver salvato sulla linea un gol praticamente già fatto. La consegna però ha dovuto affrontare qualche contrattempo.

Il cioccolato per fornire assistenza ai bisognosi

L'episodio che ha portato alla promessa

Ad intromettersi nella vicenda è stata la società bavarese che ha intercettato il gesto di Sommer intervenendo prima della consegna del "pacco". Cosa fare quindi di tutto quel cioccolato? A raccontarlo è stato, portavoce del produttore di cioccolato Kägi: "Dieci minuti prima dell'arrivo a Monaco, la cattiva notizia: il camion con il cioccolato svizzero non poteva essere consegnato. Dopo più di tre ore di guida, la delusione è stata forte". Al posto di tornare in patria, il team Kägi ha riprogrammato la destinazione e, al posto di guidare fino al(centro d'allenamento del Bayern), è andato al, il banco alimentare di Monaco che fornisce assistenza ai bisognosi distribuendo cibo ogni settimana a più di 20 mila persone. "Non sapevamo esattamente cosa ci fosse dietro, solo che proveniva dal Bayern. Il cioccolato entrerà nella nostra distribuzione regolare questa settimana e ci stiamo assicurando che tutti i nostri punti in città ne ricevano un po'", ha spiegatodel Münchner Tafel.38esimo minuto del primo tempo sul cronometro e con il risultato ancora sullo 0-0 quando l'estremo difensore svizzero la stava per combinare grossa. Il portiere si era avventurato in un folle dribbling al limite dell’area di rigore, perdendo palla e lasciando la porta completamente sguarnita. Uno degli avversari ha tirato a botta sicura, ormai certo di aver segnato, quando de Ligt è riuscito a salvare il pallone sulla linea con una scivolata da applausi. A fine partita, tra lo stupore di tutti i giornalisti, Sommer aveva già deciso: "Gli lascerò un camion pieno di cioccolata svizzeraPenso che abbiamo difeso molto bene e, nel secondo tempo, siamo stati più bravi a trovare lo spazio tra le linee". Il resto è storia.