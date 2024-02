Inghilterra-Australia, il calcio femminile in campo per l'Alzheimer

Samantha Kerr

L'iniziativa dell'Alzheimer’s Society

Com'è andata la partita

È stata un'amichevole dimolto importante quella tra Inghilterra e Australia di martedì 11 aprile. Non soltanto per il risultato finale, con la nazionale capitanata dache ha vinto per 2-0, ma per l'iniziativa in tema Alzheimer che le due squadre hanno portato avanti.Entrambe le nazionali, infatti, hanno partecipato ad un progetto dell' Alzheimer’s Society per sensibilizzare le persone riguardo alla malattia e i suoi effetti. Secondo l'azienda, una persona su 3 nata nel Regno Unito svilupperà la demenza . Così un terzo delle calciatrici ha indossato una maglia senza nome, per mettere in evidenza i sintomi più comuni sperimentati da coloro affetti da malattie legate alla demenza. Le Lionesses e le Matildas sui loro profili social hanno anche postato la formazione inizialee le calciatrici "dimenticate" hanno preso parte alla foto ufficiale pre-partita girate di spalle., Ceo dell'Alzheimer's Society, ha sottolineato l'importanza del fenomeno: "Speriamo che questo gesto possa far capire quando la demenza sia pericolosa per la vita di tutti. Mi auguro che le persone ci facciano una donazione in modo tale da poter aiutare tutti coloro che soffrono a causa di questa tremenda malattia ." Le maglie da gioco sono state messe all'asta per raccogliere fondi per l'azienda.Al Gtech Community Stadium di Brentford è l'australianaa prendersi la scena. La capitana delle Matildas sigla la rete dell’1-0 al 32’ approfittando di un grave errore di Leah Williamson in un tentativo di retropassaggio di testa verso il proprio portiere. Nella ripresa, non contenta del goal segnato, la numero 20 serve l’assist per il colpo di testa di Charlotte Grant, al suo primo gol in nazionale chiudendo di fatto la partita sul. Con questa vittoria, Kerr e compagne mettono fine alla serie di. Inoltre, si tratta della prima sconfitta per Sarina Wiegman dal suo debutto sulla panchina inglese il 17 settembre 2021 in Inghilterra-Macedonia del Nord 8-0. Prima della caduta contro l’Australia, l’ultima sconfitta delle Lionesses risaliva al 13 aprile del 2021, quando sulla panchina inglese c’era ancora Hege Riise. Per gli amanti dei numeri, anche in quell’occasione l’Inghilterra aveva perso in casa 0-2, ma contro il Canada. Proprio il match contro le nordamericane era stata l’ultima volta in cui le inglesi avevano incassato più di un gol nella medesima partita. Per l'Australia, invece, una bella vittoria che può far ben sperare in vista del prossimo Mondiale in casa.