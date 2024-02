Insulti razzisti ai giocatori britannici dopo la finale di Euro2020: Instagram rafforza i filtri

Dopo la finale degli europei di calcio, quando i tre giocatori inglesi che sbagliarono i rigori contro l’Italia sono statisui social,nei commenti. La decisione arriva a causa dell’”improvviso aumento di commenti e messaggi da”: “In molti casi - spiega il social network in una nota - è una manifestazione di, come avviene quando un utente diventa virale dopo aver vinto una medaglia alle Olimpiadi. Ma a volta può manifestarsi un afflusso di commenti e messaggi”. In particolare, “moltanei confronti diarriva da persone che non le seguono, o che hanno iniziato a seguire da poco. Lo abbiamo visto dopo la recente finale di, che ha fatto registrare un picco significativo - ed inaccettabile - dinei confronti di alcuni giocatori”.Poiché gli utenti “non vogliono escludere completamente i commenti e i messaggi” per rimanere in contatto con la propria comunità virtuale, Instagram ha introdotto la funzione “” checommenti e messaggi ontenenti insulti da chi haun altro utente. “Abbiamo una responsabilità per essere sicuri che ognuno si senta sicuro su Instagram. Non ammettiamo discorsi d’odio o bullismo e lo rimuoviamo appena lo troviamo”.