Iran, una donna per la prima volta nella squadra arbitrale di una partita di calcio maschile

Un altro goal per la parità di genere è stato segnato in Iran dove, per la prima volta, una donna farà parte della squadra arbitrale iraniana di una partita di calcio maschile. Si tratta di Mahsa Ghorbani, 34 anni, che sarà assistente arbitro video (Var) per il derby di Teheran tra Esteghlal e Persepolis, in programma mercoledì 13 marzo.

Ammesse anche le tifose donne

Ma le belle sorprese non finiscono qui. Secondo l'agenzia Mehr infatti, tra gli spettatori del match saranno ammesse anche le donne. Un "diritto" non scontato in Iran, dove le autorità della Repubblica islamica hanno permesso l'ingresso delle tifose per la prima volta in 40 anni solo nel 2019. Una svolta che era avvenuta grazie alle pressioni della Fifa sul governo iraniano dopo la tragica morte di Sahar Khodayari, la tifosa 30enne che si era data fuoco per non tornare in carcere dopo essere stata scoperta sulle tribune in mezzo agli uomini.

Divieto di fatto allentato visto che da qualche tempo un numero limitato di donne può accedere su tribune separate nelle partite internazionali e in alcune partite della Champions League asiatica. Nel dicembre dello scorso anno infatti, un piccolo numero di donne iraniane è stato ammesso allo stadio Asadi per il derby cittadino.

Soddisfazione arrivata anche attraverso le parole di Ebrahim Afshar, uno dei giornalisti sportivi più noti del Paese: "Le donne iraniane hanno dimostrato di poter far valere i propri diritti, nonostante la gestione patriarcale del calcio".

Ferrieri Caputi

Le arbitre con il fischietto in Italia

Situazione diversa nel nostro Paese dove il movimento arbitrale femminile sta prendendo sempre più campo. Nel calcio tutti ci ricordiamo di Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro della Serie A, e di Sofia Genna, la 14enne piemontese nonché la più giovane arbitro d'Italia che sogna di arbitrare la massima serie. Ma non dimentichiamoci di Fiammetta Susanna, internazionale di Beach Soccer, di Tiziana Trasciatti, arbitro internazionale dal 2019, di Chiara Perona, internazionale di Futsal dal 2016 e di Francesca Di Monte, assistente CAN e nel 2022 unica italiana convocata tra gli assistenti del campionato Europeo femminile. Spostandoci nel basket invece troviamo Silvia Marziali, la prima italiana a diventare fischietto Fiba e a dirigere competizioni come l'Euroleague Women. E il nostro auspicio è che la lista di donne arbitro si allunghi sempre di più.