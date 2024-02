L'esultanza per il gol di Oleksiy Khoblenko: "Gloria alle forze armate ucraine. Putin è un fascista!"

Nato in Russia ma cittadino ucraino

Oleksiy Khoblenko, currently on loan at Estonian side Levadia from KKR celebrated scoring for his new side with an undershirt message: ‘Glory to the Ukrainian Armed Forces. Putin is a fascist!’ pic.twitter.com/VDmdZq8DTx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 21, 2022

L'attacco a Putin in terra ostile

Sportivi russi contro il Cremlino

Dynamo Kyiv’s Oleksandr Karavayev (from Kherson - currently occupied by RU) broke down during a press conference last night: ‘Also a massive thank you, a low bow (to the 🇺🇦🪖) because they are defending our land 🥺’ 📹: Sport Pro TV pic.twitter.com/V9hnfxVwYH — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 21, 2022

Ha segnato il primo gol con la maglia della squadra che lo ha 'adottato' (è in prestito) dopo lasciato l'Ucraina e la società Kryvbas Kryvyi Rih a causa dello scoppio della guerra . A quel punto, attaccante del club estone FCI Levadia, si è avvicinato ad una telecamera a bordo campo e, come spesso accade, ha mostrato unufficiale. Due semplici frasi: "".Il 28enne ha voluto ribadire la propriacon un messaggio di sostegno alle truppe del Paese invaso rivolto direttamente al presidente russo Vladimir Putin . La presa di posizione del calciatore è stata ampiamente applaudita in Estonia e Ucraina, oltre che acclamata durante la partita contro il Narva, nella serie D1. Un gesto dall'altissimo valore simbolico, visto che Oleksiy Khoblenko è nato a, nella Federazione Russa, ma ha la. Per il suo Paese ha vestito anche la maglia della nazionale Under 21, poi il giocatore del Kryvbas Kryvyi Rig (seconda divisione ucraina) ed dell'SK Dnipro-1 è stato costretto a trovare una nuova società fuori dalla zona di conflitto.Quello di Khoblenko non è il primo attacco al leader russo: a marzo, il ragazzo nato a Ekaterinburg sperava che ilPutin sul suo account Instagram . Insomma il 28enne non usa mezzi termini per rivolgersi al leader del Cremlino, che dopo aver paragonato a un animale ha apostrofato come "fascista" nell'ultima partita. In questo caso, tra l'altro, esponendosi in modo ancor più chiara e in, perché la città estone di Narva è per il 95% di lingua russa. Inoltre, il portavoce dei tifosi dell'FC Narva Trans ha recentemente criticato l'azione di un suo stesso giocatore, Denys Dedechko, che ha festeggiato un gol sventolando la bandiera dell'Ucraina.L'attaccante si pone così nella schiera degliche hanno deciso di parlare pubblicamente contro l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca, che il Cremlino ha sempre insistito a descrivere come una "" per "denazificare lo Stato". Giovedì 21 aprile, durante una conferenza stampa dopo la partita di beneficenza della Dynamo Kyiv contro il Cluj in Romania, il calciatoreera scoppiato in lacrime parlando della guerra in corso in Ucraina e ringraziando i soldati per il loro impegno.

Tra gli altri nomi noti dello sport ad essersi schierati contro la guerra innescata dalla nazione d'origine c' anche Aleksandr Lesun, oro olimpico nel pentatlon a Rio 2016, che ha dichiarato di non voler più gareggiare per la Russia. "Ero orgoglioso di farlo sotto la bandiera russa – ha spiegato il 33enne alla Bbc –. Il Paese, il suo popolo, non la politica, sono da sempre nel mio cuore. Il 22 febbraio però ho lasciato la Federazione, non competerò più sotto lo stemma russo". Una decisione tanto forte quanto rischiosa. "In patria la situazione sta diventando grave", ha aggiunto Lesun ricordando le sanzioni previste dal Cremlino per i dissidenti: migliaia di persone sono state arrestate durante le manifestazioni di piazza e una legge vieta a chiunque di descrivere "l’operazione militare speciale" come una guerra o un’invasione. Per questo anche parlare contro le autorità può trasformare una persona illustre, come appunto il campione olimpico, in un "criminale con rappresaglie anche contro la propria famiglia. Mi dispiace ammettere che gli sportivi in Russia non possono influenzare la situazione", ha concluso Lesun.

Se Khoblenko, forte della nazionalità ucraina, ha scelto la via dell'attacco senza mezzi termini, Maria Sharapova, ex tennista siberiana numero 1 al mondo, si è limitata a esprimere la speranza di una risoluzione pacifica della crisi e un messaggio simile è arrivato dai colleghi maschi, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente numero 2 e 6 del circuito Atp, che hanno parlato di "promozione della pace". I tennisti e le tenniste russe, nonostante gareggino sotto colori neutrali, sono stati recentemente esclusi dalla partecipazione al Torneo di Wimbledon previsto a giugno.