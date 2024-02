Lorenza centra il bersaglio: "Nessuno è diverso in pedana, è uno sport per tutti e tutte"

Doppio e singolo, emozioni diverse

intensificherò gli allenamenti in vista dell'Europeo, dove voglio arrivare sapendo di aver fatto tutto il possibile, per non avere rimpianti anche se andrà male. Poi come va va – dice semplicemente –. Per il futuro non ho sogni particolari, spero di continuare e migliorare. Vorrei non fermarmi, è facile migliorare quando giochi da poco, poi è sempre più difficile, ma a piccoli passi spero di andare sempre avanti. Ho imparato, in generale, che anche se una persona si fa un sacco di progetti poi questi saltano e allora meglio prendere quello che la vita ci dà

"Nessuno è diverso davanti a un bersaglio"., barista e imprenditrice fiorentina di 38 anni, è una di quelle persone che quando parlano ti coinvolgono davvero, non riesci a non ascoltarle. La incontro nel locale di piazza Beccaria, il secondo aperto dopo il "Vinile", vicino alla 'casa' di Dante. Qui, dietro al bancone, ha piazzato un bersaglio, dove tra un'ordinazione e l'altra fa due tiri: perché ogni momento è buono per allenarsi. Il 30 settembre(sezione soft) Fidart, nella categoria D, sia nel singolo sia nel doppio, in coppia con un'altra fiorentina. Una vittoria forse inaspettata, soprattutto perché Lorenza ha iniziato a giocare a fine novembre 2021. Ma la stoffa c'era già. "Tutto è iniziato perché una delle mie più care amiche, Simona, una sera mi ha detto: ''. È andata così, ho accettato, doveva essere semplicemente una serata tra amiche al pub ed è diventata una cosa che mi piace tantissimo, che mi fa esser contenta ogni volta che vado a giocare. Poi mi ha permesso di crearmi, di rapporti personali con gente veramente bella. E, ci si può confrontare davvero con chiunque" sottolinea."Per quanto riguardaper me. Doveva essere Simona la mia compagna ma per problemi di lavoro non è riuscita a venire a Caorle (Venezia)". E lo stesso è successo a Clara Greco, 'orfana' della sua partner di gioco. "Quindi ci siamo ritrovate io e lei: entrambe di Firenze, ci conoscevamo ma non avevamo mai giocato insieme. Abbiamo trovato– mi spiega –. E abbiamo vinto. Ci tengo a sottolineare una cosa: nel doppio soffro un sacco l’emotività, perché so che se tiro una freccia male danneggio anche la mia compagna; sento tantissimo la tensione ma Clara mi ha tranquillizzato molto", aggiunge e svela di soffrire anche nelle gare a squadra, "perché sento di dover portare il punto per tutti". E l’individuale invece? Anche in questo caso la tensione si è fatta sentire, ma per ragioni diverse: "Ci tenevo tanto a Caorle, è la conclusione dell’anno sportivo: è quella possibilità che hai di vedere i risultati del lavoro che hai fatto in un anno. Anzi meno, visto che io ho iniziato a giocare a fine novembre/dicembre 2021. Un caso, poi è salito l'agonismo - afferma divertita -.. E poi il campione italiano di ogni categoria viene selezionato per la squadra nazionale quindi, visto che ho vinto nella categoria D,, a un anno e mezzo appena da quando ho iniziato". È orgogliosa del risultato raggiunto, si vede, e ha ragione. Anche se forse non giocherà, "però andrò a vivere un’esperienza che mi incuriosisce e se dovessi mai toccare freccia".Al campionato in Veneto erano presenti, ed era previsto un tabellone 'doppio ko', "quindi per essere squalificato devi perdere due volte., ho giocato praticamente una freccia, le altre da quanto ero nervosa non arrivavano nemmeno al tabellone" racconta ancora la fiorentina. "Sono finita nel girone dei perdenti dove, ovviamente, devi giocare molte più partite per arrivare a podio. Lì mi sono detta che non potevo buttare tutti quei mesi di lavoro per nulla, ho iniziato a. Alla fine sono arrivata alla partita per il 2°/3° posto: ero molto tesa ma ho giocato bene - me lo dico da sola - e sono arrivata alla finalissima. La mia avversaria arrivava dal girone dei vincenti e quindi doveva essere battuta 2 volte. E ce l'ho fatta". Un evento stremante, non tanto dal punto di vista fisico quanto mentale, che però le ha regalato la soddisfazione più grande, il primo gradino del podio. Ma ancora una volta, dietro la gioia nel ricordare quel momento, riaffiora l'atleta affamata di vittorie: "Ho giocato, di come faccio in allenamento, ma è frutto dell’emozione e non so bene come lavorarci ancora. Penso che più gare fai più migliori".In questo primo anno (anche se ancora non sono trascorsi 12 mesi) ci sono state una serie di persone che le sono state molto vicine e ci tiene a nominarle, a ringraziarle perché "per me è stato bello vincere ma soprattutto perché c’erano loro. È stato un mio riconoscimento nei loro confronti, per il loro aiuto indispensabile". Si parte con, i due ragazzi della "", l’associazione che gestisce la stanzetta al circolo "Progresso" dove si allenano: "Mi hanno aiutata tantissimo all’inizio, quando ho cominciato, l’uno nella pratica l’altro nel conteggio del tabellone". Poi c’è, il capitano della sua nuova squadra per il campionato provinciale che disputerà come categoria C,, "con il quale mi scambio tantissimi consigli ed era con me a Caorle"., "che per me è un po’ un babbo, è un giocatore fortissimo con una grande esperienza: indispensabile l'aiuto sul movimento del braccio, perché nelle freccette non c’è un allenatore che ti spiega la tecnica giusta". E ancora,, il compagno di gara e di allenamento, "con lui ci ‘ingarelliamo’ e anche lui era a Caorle insieme a me". E infine, anche lui nella nuova società,, "con cui ci scambiamo consigli, ci facciamo video a vicenda mentre tiriamo eConsiderato un po’ lo sport degli ubriaconi, dove chi gioca sono gli avventori di pub e locali notturni, con la classica birra in una mano e la freccetta nell'altra, viene da chiedersi se esitano, come in altre discipline, delle differenze tra i generi. ". Ma a livello fisico assolutamente non ci sono disparità , non è un gioco di forza. Le donne sono meno ma ci sono, e quando sono forti è davvero bello vederle giocare. Nelle, maschi e femmine, ognuno con le sue categorie – specifica Lorenza –. Però ci sono tantissimi, a cui anche io partecipo, che sono. Anche ilè misto, sono quelli singoli a essere divisi. Nella categoria D a squadre addirittura è obbligatorio che ci sia una donna e ce ne sono tante". Non c’è differenza di genere:. Ci sono giocatori e giocatrici di tutte le età e di tutti gli aspetti fisici, "mentre in altri sport o hai una certa predisposizione fisica (che di solito è genetica) o non li puoi fare: sei alt* un metro e 50? Difficilmente potrai giocare a pallavolo in modo competitivo. Sei una ragazza non molto alta e in carne ? Non sarai mai chiamata a fare la prima ballerina alla Scala. Ma non per incapacità, assolutamente! Ma perché purtroppo ci sono degli, vogliono un fisico longilineo e magro. A freccette no, puoi avere qualsiasi fisico, qualsiasi aspetto e vincere comunque.".Lorenza gioca prevalentemente a, anche se a breve parteciperà alla Coppa Italia della sezione(dove le freccette hanno le punte in acciaio, ndr). "Soprattutto da principiante il soft ti dà la possibilità di imparare meglio, di confrontarti con giocatori del tuo stesso livello ". E in vista dell'importantissimo appuntamento con l'Europeo cosa cambierà nella sua routine? "Vorrei allenarmi ogni giorno, anche se non riesco, compatibilmente con il lavoro. A casa ho un bersaglio e gioco, ma dopo che hai lavorato una giornata intera magari non ce la faccio proprio. Ci provo e