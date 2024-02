L'oro contro i pregiudizi: Giorgio Minisini sul tetto d'Europa, danza in acqua sul tema ambientale

Il primo oro singolare

Vincere sui pregiudizi

na passione grande che ha reso Minisini la miglior espressione di quel sogno. "Ho sempre cercato di dare più

e se oggi sono qui è anche merito di chi mi è stato vicino, di chi ha sempre creduto in me anche quando non ci credevo nemmeno io. È a loro che va il mio ringraziamento oggi".

Il tema della routine

come il cielo sopra Roma (a scanso di nuvoloni, ma al Pietrangeli coperto è impossibile vederle). Come quell'acqua che fa da palcoscenico a, fatta di eleganza, di potenza, di orgoglio. E sì, anche di rivalsa. Il dito indica il cielo, prima di inabissarsi, mirando ad una dimensione dove solo i veri campioni, i talenti, possono arrivare.è nella storia, è salito lassù nell'Olimpo delle leggende. Il 26enne romano, è il primocon l'oro conquistato neldel nuoto sincronizzato, gara presentata per la prima volta ai campionati in corso nella Capitale. Studente alla facoltà di Biologia, tre volte campione del mondo con alle spalle un palmares pesantissimo, ha incantato il pubblico italiano e internazionale, in delirio al momento dell'esibizione. E quelleraccontano una storia bellissima: il un sogno di bambino diventato realtà.L'azzurro ha ottenuto il punteggio di 85.7033, con undavanti agli unici altri due finalisti (ma poca importa che fossero solo tre e che il podio fosse quindi scontato): lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (79.4951) e il serbo Ivan Martinovic (58.8834). Minisini, allenato dal direttore tecnico della Nazionale, Patrizia Giallombardo, e tesserato con Aurelia Nuoto e Fiamme Oro, si è imposto nellaa livello assoluto. In passato infatti, Giorgio ha sempre partecipato alle gare del, non essendo previste nel nuoto artistico quelle esclusivamente maschili. Dai bronzi nell'edizione inaugurale della gara ai Campionati mondiali di Kazan 2015, connel tecnico e connel programma libero, era iniziata una vera e propria ascesa alla gloria: tre ori e tre argenti nelle successive edizioni, con il doppio primo posto conquistato ai recenti Mondiali di Budapest in coppia con. Ma questo oro, questa medaglia conquistata nel primo ballo in solitaria, a casa sua, ha un sapore tutto particolare, unico: tanto che persino un campione come lui, ormai abituato a vincere e consapevole del proprio talento innato, non è riuscito a resistere allaquando le primi note dell'Inno di Mameli hanno iniziato a risuonare allo stadio Pietrangeli di Roma. "Non ce l'ho fatto a trattenermi – ha raccontato dopo –. È un'esperienza veramente incredibile e mi sento veramente contento. È un privilegio essere qui a rappresentare l'Italia".Ladi anni di lavoro, fatti di ore e ore passate in vasca fin dalle prime ore del mattino, macinando routine su routine, con esercizi ripetuti all'infinito, fino allo sfinimento. Ora Giorgio Minisini è tra le stelle. Un oro storico, che. Era bambino quando al Foro Italico ammirava un'esibizione di, pioniere di uno sport da sempre considerato. Figlio d'arte, la mamma ex sincronette e allenatrice, il padre giudice internazionale, per Giorgio il primo obiettivo è stato quello di: "Sono vent'anni che faccio questo sport e la maggior parte di questi l'ho passati nell'ombra. Come quello strano, che veniva", ha detto ai microfoni Rai. In passato aveva raccontato anche un altro stereotipo con cui si è trovato ad avere a che fare: "Fare nuoto sincronizzato doveva per forza essere associato all’[...] Sapevo che la domanda 'ma è gay?' veniva posta di continuo alle mie compagne e io dovevo sempre far vedere di essere quello che sono e anche di non essere quello che non sono. Però onestamente, di questo non mi è mai importato". Anche perché, oltre alla famiglia e alle compagne di nazionale, a sostenerlo c'è anche la, sincronette e come lui arruolata alla Polizia di Stato. Quella per il nuoto artistico è, insomma, uApripista del nuoto artistico al maschile in Italia, Giorgio Minisini è un atleta sensibile anche al di fuori della vasca. Tanto che ha voluto approfittare dell'Europeo di casa per presentare un esercizio tecnico a, dal titolo "" (). Il primo elemento della gara di esordio è stato ispirato dalle parole di, divulgatore scientifico e naturalista britannico, sull'impatto dell'attività umana sugli ecosistemi marini. "Io ho vissuto tanto a Ladispoli – spiega il campione azzurro – per me, quindi sono molto sensibile al tema. Ho messo dei pezzi di plastica sul costume per esprimere che tutta la plastica che produciamo poi ci torna indietro, ci resta attaccata". In acqua e fuori dall'acqua, Giorgio è insomma un ragazzo d'oro, in tutti i sensi.