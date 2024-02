Luciana Alvarado nella storia dei Giochi: nelle routine in ginocchio con il pugno alzato per il Black Lives Matter

OLIMPIADI | Luciana Alvarado, ginnasta diciottenne del Costa Rica, ha reso omaggio al movimento Black Lives Matter, inginocchiandosi nel corso del suo esercizio a corpo libero #Tokyo2020 #ANSA pic.twitter.com/4HN6RaegDb — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 27, 2021

Vedereprima degli incontri sportivi è diventato ormai "abituale". Tanto che perfino il, in occasione dei Giochi di Tokyo 2020, ha deciso di concedere questa possibilità a patto che, come quella della discriminazione razziale, vengano effettuatiolimpiche, mai durante le gare, le cerimonie di premiazione, nel villaggio Olimpico e. Il tutto chiudendo un occhio sulla Regola 50 della Carta Olimpica, che invece vieterebbe queste dimostrazioni. Anche per questo motivo allora, il gesto diassume un valore importantissimo, che entra di diritto nella storia delle Olimpiadi. Laè stata la prima a qualificarsi per la competizione a corpo libero, due giorni fa, ma soprattutto la prima aIl 25 luglio, su un brano allegro e caraibico, chiaro richiamo alla sua nazionalità, Luciana ha svolto la sua routine sulla pedana di, regalando poco più di un minuto di spettacolo appassionato. Nei momenti finali della coreografia Alvarado ha deciso di unire all'esibizione laa sostegno del movimento in supporto alla causa delle persone di colore.o, l'altro dietro la schiena, la ginnasta ha reso questi gesti 'politici' un'opera d'arte. E ha riassunto così una storia di lotta e di protesta che parte da lontano, dagli anni Sessanta con il movimento delle(ricordiamo tutti il podio dei 200m piani maschili a Città del Messico 1968), fino ad arrivare ai nostri giorni, con le giocatrici delleche si inginocchiano durante la fase a gironi di calcio ai Giochi nipponici. E che passa per le manifestazioni di piazza dopo la morte di George Floyd e di tutti i neri uccisi negli ultimi anni, arriva in pedana prima di lei con le routine di Nia Dennis a celebrazione della, ma anche agli Europei di calcio, nell'come nel, e sembra percorrere come un filo sotterraneo il movimento sportivo internazionale. "Sento che se fai, ti fai riconoscere come uno che 'Sì, sei uno dei miei, capisci le cose' – ha spiegato la ginnasta durante il podcast GymCastic – È importante chee che tutti abbiano gli stessi diritti. Perché siamo tutti uguali e siamo tutti belli e fantastici, quindi penso che sia per questo che amo avere questo gesto nella mia routine". Insomma un'onda di solidarietà che non sembra volersi spegnere tra gli sportivi, e che grazie a Luciana Alvarado ha toccato uno dei suoi punti più significativi: nessun* prima di lei, almeno negli ultimi decenni, si era. Per quanto riguarda invece le reazioni del Cio e degli organizzatori, Alvarado non ha subito sanzioni, dato che la sua dimostrazione faceva parte in tutto e per tutto della performance artistica.