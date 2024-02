Mikaela Shiffrin parla del ciclo mestruale, il traduttore capisce tutt'altra cosa. E la gag diventa virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mikaela Shiffrin ⛷💨 (@mikaelashiffrin)

Mikaela Shiffrin: I‘m kind of in an unfortunate time of my monthly cycle Übersetzer: Ich komm nicht mal zum Radfahren, was ich sonst immer mach jeden Monat pic.twitter.com/ptz7vOlcws — Jonas Vogt (@L4ndvogt) January 25, 2023

La campionessa di sci(27 anni) si appresta a battere un, anche se attualmente è alle prese coi dolori mestruali . La televisione austriaca, però, capisce e parla di tutt’altro. E laNei giorni scorsi, l’americana - considerata la donna dei record dello sci mondiale – ha messo a segno una doppietta importante vincendo sia il 24 e il 25 gennaio lodi Plan de Corones arrivando così alla suain Coppa del Mondo, un traguardo che la porta a essere la(il primato femminile di vittorie prima apparteneva alla connazionale Lindsey Vonn con 82). Inoltre, adesso la 27enne è a soli due sigilli dal record stabilito dalla leggenda dello sci svedese. E già tra il 28 e il 29 gennaio, a, località della Repubblica Ceca dove l’americana ha debuttato in Coppa del Mondo nel 2011, sono in programma due slalom che potrebbero portare la Shiffrin ail record Stenmark.In attesa di compiere nuove imprese, la sciatrice si è ritrovata, suo malgrado, al centro di unaAl termine della discesa del 25 gennaio, l’atleta si è concessa, come sempre, ai giornalisti. “dopo la vittoria di ieri (del 24 gennaio, ndr). E poi mi sono emozionata perché mi sono resa conto di essere stanca” ha dichiarato Shiffrin in un’intervista concessa a ORF, la radiotelevisione nazionale austriaca. Quando la giornalista Alina Zellhofer ha parlato del record di Stenmark, che potrebbe essere battuto dall’americana a breve, Shiffrin ha commentato: “Certo, è possibile. Ma prima devo riposarmi e vedere quanta energia riuscirò ad accumulare”. La sciatrice ha proseguito: “In questo momento sono in una fase spiacevole del mio ciclo mensile , quindi mi sento ancora più stanca”.A quel punto la giornalista ha risposto con un “” mentre un’altra persona al servizio dell’Austrian Broadcasting Corporation ha compreso qualcosa di. Il traduttore di ORFha, infatti, trasformato il ciclo mensile della Shiffrin in. Conclusione: invece dei crampi mestruali , Brunner ha parlato del fatto che la sciatrice statunitense non aveva potuto fare un giro in bici, un'attività che invece è solita fare ogni mese. Su Twitter la scena ha divertito, ma la traduzione simultanea completamente sbagliata è stata anche un esempio di come parlare in pubblico di certi argomenti sia ancora un tabù . Questo è probabilmente anche ciò che pensa la stessa Shiffrin che, infatti, ha ribadito: “”.